Yabancı – Serkan Korkmaz – Fotomaç
22 Şubat 2019, Cuma
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Haberler Yazarlar Serkan Korkmaz Yabancı

Yabancı

aslında turu ilk maçta kaybetti.
Portekiz'deki rövanşta dün akşam sahadaki kaleleri hesaba katmazsak temsilcimiz için iyi oynadı da diyebiliriz.
Galatasaray gibi kendi liginde golcü bir takım için bu denli rakip kaleye uzak kalmak yakışmadı.
Oyunda bir ara ileriye doğru oynayan tek futbolcumuz Muslera'ydı.
ve her ne kadar sınırları içinde işe yarıyor olsalar da bu seviyedeki bir maçta zaman zaman insanı delirtecek kadar etkisiz kalabiliyorlar.

***
Aslında Feghouli'nin çok da hakkını yemeyelim bazı bölümlerde saman alevi gibi parladı.
Belhanda ise sadece ofsayttan attığı golde vardı.
Diagne henüz Galatasaray seviyesindeki bir takımın başrolünü üstlenecek motivasyona sahip değil.
Neye ihtiyacı var ve bu motivasyon nasıl sağlanacak bilmiyorum ama şu anda başrol oyuncusunun boşluğunu doldurmaya çalışan dublör gibi.
Çok üst seviyede kültürü ve sistemi olan bir kulüple oynadı Galatasaray.
***

Rakibin beyni 19 yaşındaydı.
Oyuncuların pek çoğu kendi altyapısından yetişmişti.
Üzülerek söyleyeyim ki sahaya 11 yabancıyla çıkan Galatasaray bu seviyede futbola ve öylesine bir kültürüne şu an için hayli yabancı.
ile birlikte Galatasaray'ın aynı gün macerası sona erdi. Keşke Avrupa arenasında biraz daha uzun kalabilseydik.

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