Hayal

Öncelikle Galatasaray’ın şampiyonluğa oynayan bir takım gibi performans sergilemediğini belirtmek lazım.

Galatasaraylı futbolcular, Başakşehir'in Kayseri deplasmanında oynadığı maça konsantrasyon açısından daha çok önem vermiş gibi gözüküyor. Skor 2-0'a geldiğinde ev sahibi takım lehine Emre Taşdemir'in ceza sahasında elle oynadığı pozisyonda bir de penaltı verilmemişti. Emre, 59'da gördüğü sarı kartla oynarken, yaptığı sarı kart gerektiren bir faul sonrası oyundan alındı.

Oysa ki, ikinci sarıdan atılmaydı. 18 Süper Lig takımı içinde en zayıf kadro bence Bursaspor'unki. Buna rağmen yeşil-beyazlılar, canla başla puan cetvelinde tehlikeli bölgeden çıkmak için 3 puan için oynadı. Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biri olan Samet Aybaba, bu kadroyla her şeye rağmen iyi iş yapıyor. Hakem Arslanboğa'nın, yardımcılarının ve VAR'ın da yardımıyla G.Saray çok kritik bir maçı kazandı, liderle puan farkını 6'ya indirdi.

***

Sarı-kırmızılı taraftarlar şimdi Başakşehir'i yendiklerini hesap edip, aradaki puan farkının aslında 3 olduğunu düşünüyor. Bu düşünce biçimini fazla iyimser buluyorum. G.Saray lige verilen uzun arada mevcut oyununun üzerine koymazsa kalan 8 maçını içeride Akhisar ile bile oynasa şampiyon olamayabilir.

Hele hele Kayseri'de izlediğim Başakşehir'i değil Türkiye'de herhangi bir takım Avrupa'nın belli başlı takımları bile zor yener. Özetle; lige verilen arayı Terim ve G.Saraylı futbolcuların iyi değerlendirmemesi halinde şampiyonluğun ancak rüyası görülebilir.