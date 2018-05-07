Şampiyonluk ve seçim

Fatih Terim, Başakşehir-Sivasspor maçı öncesi attığı twitle büyük heyecan yarattı.

Eminim ki; tek kelimelik bu mesaj ("konsantrasyon"), tüm camiaya yönelik bir çağrıydı. Aynı gün Galatasaray'da başkan adaylarının verdiği listeler konuşuluyor, seçim kulisleri dört nala yürüyordu. Oysa ki; kulüp tarihinin en kritik futbol sezonlarından biri yaşanmaktaydı.

Borçlar ve UEFA'yla yaşanan süreç herkesin malumu... Beşiktaş'ın üst üste iki şampiyonluğu ile sezona herkesin en güçlü şampiyonluk adayıydı. 20 yıllık Aziz Yıldırım iktidarıyla yönetilen Fenerbahçe ise "dördüncü yıldız" hedefiyle yetinmeyip sezonu çifte kupayla bitirerek seçime gitme hesapları yapıyordu.

Başakşehir ise, son yılların en istikrarlı ve başarılı performansını artık şampiyonlukla süslemek peşindeydi.



FATİH TERİM FARKI

Fatih Terim sadece bir teknik adam değil... Bugün oyuncularına verdiği, yıllarca kaptanlık pazubandıyla birlikte terlettiği sarı-kırmızılı formadır. Aynı zamanda 113 yıllık kulübün saygın bir Divan Kurulu üyesi olduğunu belirtmeliyiz. Birisi, ben çocukken, "bir gün bir kulüp Avrupa Şampiyonu olacak, Milli Takım ise Dünya ve Avrupa üçüncülüğünü tadacak" dese yanıt vermez, içimden "deli herhalde" derdim.

Galatasaray bu sezon şampiyon olursa 21 şampiyonluk kupasından yedisi (üçte biri) Terim'in önderliğinde gelmiş olacak. Bu sezon sarı- kırmızılı taraftarın performansı da inanılmazdı. Tudor'u gönderen, Terim'i getiren, Özbek'i indiren, lüzumsuz transferlere set çeken HEP TARAFTARDI. Fakat; ne yazık ki, başkanı ve yönetimi ne Fatih Terim, ne de taraftar seçecek.

Eğer, bir Galatasaray üyesi olsaydım, kime oy vermem gerektiğini Fatih Terim'e sorardım. Çünkü Galatasaray SPOR KULÜBÜ, ülkemizin köklü ve şanlı bir eğitim kurumunun mezunlarından çok daha fazlasıdır. Bu güzide markayı, şu an hayatta olan tek bir kişiyle özdeşleştireceksek, bu -kuşkusuz-; Fatih Terim'dir...

Başkan adayı olan kıymetli isimlerden birisinin, hiyerarşide onun üzerinde yer alacak olması, en iyi tabirle, tuhaftır.