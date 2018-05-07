Şampiyonluk ve seçim – Serkan Korkmaz – Fotomaç ;
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HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonluk ve seçim

    , -Sivasspor maçı öncesi attığı twitle büyük heyecan yarattı.
    Eminim ki; tek kelimelik bu mesaj ("konsantrasyon"), tüm camiaya yönelik bir çağrıydı. Aynı gün 'da başkan adaylarının verdiği listeler konuşuluyor, seçim kulisleri dört nala yürüyordu. Oysa ki; kulüp tarihinin en kritik futbol sezonlarından biri yaşanmaktaydı.
    Borçlar ve 'yla yaşanan süreç herkesin malumu... 'ın üst üste iki şampiyonluğu ile sezona herkesin en güçlü şampiyonluk adayıydı. 20 yıllık iktidarıyla yönetilen ise "dördüncü yıldız" hedefiyle yetinmeyip sezonu çifte kupayla bitirerek seçime gitme hesapları yapıyordu.
    Başakşehir ise, son yılların en istikrarlı ve başarılı performansını artık şampiyonlukla süslemek peşindeydi.

    FATİH TERİM FARKI
    Fatih Terim sadece bir teknik adam değil... Bugün oyuncularına verdiği, yıllarca kaptanlık pazubandıyla birlikte terlettiği sarı-kırmızılı formadır. Aynı zamanda 113 yıllık kulübün saygın bir üyesi olduğunu belirtmeliyiz. Birisi, ben çocukken, "bir gün bir kulüp Avrupa Şampiyonu olacak, ise Dünya ve Avrupa üçüncülüğünü tadacak" dese yanıt vermez, içimden "deli herhalde" derdim.
    Galatasaray bu sezon şampiyon olursa 21 şampiyonluk kupasından yedisi (üçte biri) Terim'in önderliğinde gelmiş olacak. Bu sezon sarı- kırmızılı taraftarın performansı da inanılmazdı. Tudor'u gönderen, Terim'i getiren, Özbek'i indiren, lüzumsuz transferlere set çeken HEP TARAFTARDI. Fakat; ne yazık ki, başkanı ve yönetimi ne Fatih Terim, ne de taraftar seçecek.
    Eğer, bir Galatasaray üyesi olsaydım, kime oy vermem gerektiğini Fatih Terim'e sorardım. Çünkü Galatasaray SPOR KULÜBÜ, ülkemizin köklü ve şanlı bir eğitim kurumunun mezunlarından çok daha fazlasıdır. Bu güzide markayı, şu an hayatta olan tek bir kişiyle özdeşleştireceksek, bu -kuşkusuz-; Fatih Terim'dir...
    Başkan adayı olan kıymetli isimlerden birisinin, hiyerarşide onun üzerinde yer alacak olması, en iyi tabirle, tuhaftır.

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