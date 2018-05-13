RAYİHA

Galatasaray'ın bu sezonki başarısında taraftarın rolünü anlata anlata bitiremiyoruz.

Transferden, teknik direktör seçimine, hatta başkan seçimine etkindiler.

Etkin olmalarından çok, ortaya koydukları irade ile kulübün en ''akil'' aktörü olarak tarihe geçtiler. Dün maç öncesi, öğle saatlerinde Taksim'deydim.

Meydan'dan, İstiklal Caddesi boyunca Tünel'e kadar yoğun bir kalabalık vardı.

Bu kalabalığın çok önemli bölümüyse sarı kırmızılı formalarıyla, 7'den 70'e Galatasaray taraftarıydı.

Üstelik, teveccüh göstererek benimle fotoğraf çektirmek isteyenlerin beyanlarına bakılırsa, Taksim ve civarındaki Galatasaraylıların ciddi bir kısmı, yurtiçi ve yurtdışından gelenlerden oluşuyordu.

Bu şampiyonluğa odaklanmış olmanın en ciddi göstergesi bence. Galatasaray gerçekten çok özel bir camia.

Haftaya İzmir'de şampiyonluk ilan edilirse, başkan ve teknik direktör değiştirerek şampiyon olmuş bir camia olarak yeni bir tarih yazacak.



EN ANLAMLI ŞAMPİYONLUK

Doğrusunu söylemek gerekirse öyle olacağına –şahsen- eminim. Bunun en önemli sebebi, sarı-kırmızılı kulübün Türkiye'de ortak aklı en geniş ve derinlikli kullanan camialarım başında gelmesi. Eğer, Tudor gönderilmese, gönderildiği durumda yerine gelen Fatih Terim olmasa yine aynı şeyleri yazar mıydık; sanmıyorum.

Bu yüzdendir ki; ''imparator'' lakabı da bir spor adamına, camiası tarafından kolay kolay verilmiyor.

İzmirli ve Egeli Galatasaraylılar, böylesine rayihalı bir sezonun sonunda, kulüp tarihinin en anlamlı şampiyonluklarından birisine tanıklık edeceklerinden ötürü, hayli heyecanlı olsalar gerek.