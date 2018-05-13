RAYİHA – Serkan Korkmaz – Fotomaç ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    RAYİHA

    'ın bu sezonki başarısında taraftarın rolünü anlata anlata bitiremiyoruz.
    Transferden, teknik direktör seçimine, hatta başkan seçimine etkindiler.
    Etkin olmalarından çok, ortaya koydukları irade ile kulübün en ''akil'' aktörü olarak tarihe geçtiler. Dün maç öncesi, öğle saatlerinde Taksim'deydim.
    Meydan'dan, boyunca Tünel'e kadar yoğun bir kalabalık vardı.
    Bu kalabalığın çok önemli bölümüyse sarı kırmızılı formalarıyla, 7'den 70'e Galatasaray taraftarıydı.
    Üstelik, teveccüh göstererek benimle fotoğraf çektirmek isteyenlerin beyanlarına bakılırsa, Taksim ve civarındaki Galatasaraylıların ciddi bir kısmı, yurtiçi ve yurtdışından gelenlerden oluşuyordu.
    Bu şampiyonluğa odaklanmış olmanın en ciddi göstergesi bence. Galatasaray gerçekten çok özel bir camia.
    Haftaya İzmir'de şampiyonluk ilan edilirse, başkan ve teknik direktör değiştirerek şampiyon olmuş bir camia olarak yeni bir tarih yazacak.

    EN ANLAMLI ŞAMPİYONLUK
    Doğrusunu söylemek gerekirse öyle olacağına –şahsen- eminim. Bunun en önemli sebebi, sarı-kırmızılı kulübün 'de ortak aklı en geniş ve derinlikli kullanan camialarım başında gelmesi. Eğer, gönderilmese, gönderildiği durumda yerine gelen olmasa yine aynı şeyleri yazar mıydık; sanmıyorum.
    Bu yüzdendir ki; ''imparator'' lakabı da bir spor adamına, camiası tarafından kolay kolay verilmiyor.
    İzmirli ve Egeli Galatasaraylılar, böylesine rayihalı bir sezonun sonunda, kulüp tarihinin en anlamlı şampiyonluklarından birisine tanıklık edeceklerinden ötürü, hayli heyecanlı olsalar gerek.

    Serkan Korkmaz - Diğer Yazıları tümü
    Etiketler:


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN