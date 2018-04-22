Sinan ve Muslera

Alanyaspor, Galatasaray maçına dün gece damgasını vuran üç önemli isim vardı. Bunlardan en önemlisi dünkü karşılaşmanın 1. yan hakemi Kemal Yılmaz'dı. Yan hakem Kemal Yılmaz Süper Lig'in en kritik kararlarından birisine imza attı dün gece. 63. dakikadaki o pozisyonda Dougles ofsayt değildi.

Üstüne üstelik o pozisyonda Muslera penaltıya sebebiyet vererek kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmalıydı.

Bu tip pozisyonları her maçta yaşanıyor ve son adamla hücüm futbolcularının birbirene bu kadar yakın olduğu pozisyonlarda yardımcı hakemleri suçlamak zor.

Nitekim Akhisar'la oynanan kupa maçında ilk golde benzer bir pozisyonda ofsayttan gol yemişti ve o maçta bayrak kalkmadı.

Maçın en önemli ismi bana göre Sinan Gümüş oldu. Sinan sezonun en önemli gollerinden birini attı yine.

Bu oyuncuyu Beşiktaş maçında ilk 11'de görürsem şaşırmam. Sinan'ın attığı muazzam gole karşı maçın adamının Muslera olması da manidar.

Deneyimli kaleci üç puanın başrolündeydi.

Galatasaray'ın aldığı 3 puanın başrolünde yardımcı hakem Kemal Yılmaz'ı gösterenleri suçlayamam.



FAVORİ BEŞİKTAŞ

Büyük bir takım 2-0 öne geçtikten sonra maç vermez. Böyle bir durum ortaya çıkarsa eleştiri oklarının ucunda teknik direktör olur.

Gün geçtikçe her izlediğim maçta G.Saray kadrosunun şampiyonluk yarışı içindeki takımların içinde en kötüsü olduğuna inancım artıyor.

G.Saray elindeki tüm stoperler "Kötü" bile değil. Orta sahanın en iyi ismi ise Donk! Gerisini siz düşünün.

G.Saray, Beşiktaş ile oynanacak kader maçında en önemli silahı Fatih Terim ve taraftarlar olacak ama şunu da kabul etmek lazım ki nasıl bir kadro ile yer alırsa alsın o maçın favorisi Beşiktaş!