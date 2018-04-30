Şampi...

Durun sakin olun... Bence henüz sezon bitmedi. Kimse kendisini "şampiyon" ilan etmesin. Çok tuhaf iklimde, çok büyük bir maç geride kaldı. Ben sezonun kalanında şampiyonluk adaylarının kalan üçer maçlarının da kayıpsız geçileceği görüşünde değilim.

Dolayısıyla "ŞAMPİ..." başlığı için bence en az bir hafta daha beklemek gerekiyor. G.Saray'da Mariano, Beşiktaş'ta Negredo, iyi oynarlarken sakatlanarak çıkınca oyunun kalitesi olumsuz etkilendi ama başlama vuruşundan, bitiş düdüğüne kadar bu denli heyecanlı bir maç ne zamandır izlememiştim. Sadece bu sebeple dahi olsa sahada ter döken tüm futbolculara tek tek minnettarım.

Hakem için iyi konuşan da var, kötü de... Şurası kesin ki; bu sezonun en iyi performansı Aydınus'undu ve bu maçı yönetme hakkı tartışmasız onundu. Fırat Aydınus'un, maçtaki en majör kararında, kırmızı kart ve penaltı pozisyonundaki cezaları -bence- doğruydu. Beşiktaş, F.Bahçe ile yarıda kalan kupa derbisi ve sonrasında yaşananlardan etkilenmeden, hiçbir şey olmamışçasına yola devam etmekte zorlanması normal.

Siyah-beyazlı camianın TFF'nin kalan dakikaların oynanması yönünde aldıkları karara verdikleri tepkiyi anlayışla karşılamak zorundayız. Yine de; maça çıkmama kararının aceleyle ve aşırı duygusal bir tepki olduğu görüşündeyim.

Aradan makul bir süre geçtikten sonra akılda kalan tek soru şu olacaktır; "...ya sahaya çıkıp, eleseydik n'olurdu?"