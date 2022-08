Oyun şablonları

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra taraftarın gönlünü alma ve moral açısından önemli bir maça çıktı. G.Saray da 3 maçta 6 puan almasına rağmen istenen oyun seviyesine çıkamamıştı. 3 puanla dönmek, özellikle önümüzdeki 5 maçlık sert lig fikstüründe takımın ve Okan hocanın öz güven kazanması açısından önemliydi. Saha içi oyuncu profillerinden kaynaklı direkt hücumlar oldu. Genelde pas hataları ve atak sonlandıramama sonucunda her iki takım da hücum geçişleri yedi. Burada top kaptırıldığında geniş alanlarda yakalandılar. Dolayısıyla anlık gol pozisyonları dışında başka üretim yapmakta da zorlandılar. Oyun kurulumlarında pas açısı yaratma, pas sonrası hareketlilik, oyunu her iki taraf için kontrol etmekte ve stabile bir oyun dengesini oturtmakta zorlandılar. İki takımın hücumlarında çizgilerde hızlı oyuncu olmasına rağmen rakip savunmayı aldatıcı koşu, stoperle bek arasına anahtar topsuz koşular ve topla buraya girmekte çok yetersizlerdi. İki takımın da yerleşim planları kötüydü. Rakip ceza sahasına girmekte, pozisyon üretmekte zorlandılar. Hücum çeşitliliği ve kombinasyonları çok yetersizdi. Oyunun tempolu gibi olmasının en büyük nedeni, pas hataları ve hatalı hücum aksiyonları sonrasında kaybedilen topların ardından hem rakibin hem topun peşinden koşmaktan kaynaklandı. G.Saray'ın santrforsuz oynadığı bir maçtı. Mertens kalitesini gösteriyor, fizik olarak gelişim göstermeli. Onunla beraber Oliveira ve Seferovic de fiziksel olarak gelişmeli. Trabzonspor adına en iyi isim Taha'ydı. Yusuf, Doğucan, Kouassi fark yaratacak oyuncular değil. Her iki takım da yeni transferler, sakatlıklar nedeniyle 6'şar tane yeni oyuncuyla ilk 11'de maça çıktı. Oyun kimlikleri daha oluşmadığı gibi saha içinde sağlam ve doğru duran bir oyun şablonu da şu ana kadar oluşmuş değil.