Zihniyet

Bahçe'nin ligin ilk maçında Ümraniye'ye 2 puan kaybedince Kasımpaşa karşısında göstereceği performans ve alacağı 3 puan erken bir kırılma yaşamaması ve özgüven kazanması açısından önemliydi.

Özellikle Jesus'un istediği oyun anlayışında topun rakipteyken ve kaptırıldığı yerde üçlü presle organize olması, savunmaya karşı en kısa yoldan golü düşünmesi, pas yolu yaratılması ve sonrası hareketliliği, rakip savunma arkası yapılacak koşular önemliydi.

Yaratılacak alanla beraber bunun kullanılması hem savunma hem de hücum adına daha fazla orta saha ve forvetlerin özelliklerini ön plana çıkarma, performans verme açısından bu oyun prensibinin başarılı olması için en önemli faktördür.

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F.Bahçe, nitekim Kasımpaşa'nın ilk goldeki gibi alan bırakması, 10 kişi kaldıktan sonra risk alıp öne çıktığında savunma arkasını iyi kullanmasıyla pozisyonlar buldu.

Aynı zamanda top rakipteyken presle kazandığı topla golü buldu.

F.Bahçe'nin oyun modeli ve oyuncu profilinin performansı açısından yapılanlar bunun göstergesiydi.

Valencia çok iyi oynadı ama yine de iyi bir santrfora ve hem gol hem asist yapacak çizgide oynayacak kanat oyuncusu transfer edilmeli.

Sizin saha içinde felsefenizi yansıtacak bir zihniyete ihtiyaç vardır. Jorge Jesus'un da başarılı ve sürdürülebilir bir oyun için hem kadro hem de yakaladığı oyun şablonuna istikrar kazandırması şart.