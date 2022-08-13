İyi yoldalar

İlk devre Hatayspor yüzde 65 topla oynadı, Trabzonspor ise yüzde 35'le... Ama maalesef ülkemizde yanlış bir algı var. Topla oynayan takımın iyi oynayıp maçı domine ettiği düşünülür. Aslında nerede, ne zaman, nasıl topla oynadığın ve rakip ceza sahası içinde ne kadar üretken olduğun önemli... Nitekim Trabzonspor 9 şut atarken Hatayspor 2 şut attı. Hatayspor'un bir tane estetik vuruşu var. Ev sahibinin Cornelius, Bakasetas, Trezeguet'le 3 tane kaçırdığı net pozisyon ve ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü vardı. Zaten çıkan kadro topa sahip olacak, oyun temposunu belirleyecek ve rakibe baskı yapacak oyunculardan kurulu değildi. Orta sahada iki 6 numara Siopis ve Doğucan defansif anlamda güç yaratsa da ofansif becerileri yüksek olmayan oyuncular... Bu iki oyuncu ne rakip ceza sahası içine girdi ne de hücum bölgesine top atabildi. Bakasetas'ın formsuzluğu da buna eklenince orta saha kurgusunda sıkıntı yaşadılar. Visca-Kouassi ve arkasından Doğucan-Abdülkadir değişikliğiyle Trabzonspor daha fazla birebirde adam eksilten oyuncu profiline sahip oldu. Bunun da etkisini ikinci devre gördü. Son 3 maçta da gol yememesi bordo-mavili takım adına artıydı. Süper Kupa'yı alıp ligde de 2 maçı galip bitiren Trabzonspor'un bundan sonraki tek düşüncesi Kopenhag maçı olacaktır. Eğer bireysel oyuncular kendi potansiyellerini sahaya geçirirlerse çok iyi bir skorla ilk maçtan ayrılacaklarını düşünüyorum.