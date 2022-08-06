Önemli!

Trabzonspor, Süper Kupa'yı kazanarak onun verdiği moralle, ligin yenisi İstanbulspor karşısında zorlanmadan, çok rahat 3 puan almasını bildi. Saha içindeki oyun dengesizliğinin en büyük nedeni, topa tempo verecek, tempoyu yükseltip düşürecek oyuncu eksikliği çektiler. Hele Hamsik gibi bir oyuncu da sakat olunca topa sahip olarak özellikle set hücumuna çıkmada, daha doğru organize olmakta, rakip yarı alanda sıkıntı yaşadılar.

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Trezeguet top ayağında saldırgan ve girişken bir oyuncu ama daha basit oynayıp, oyun bilgisini ve yorumunu geliştirmesi gerekir.

Nwakaeme ile ayrı profilde bir oyuncu. Kendi özelliklerine uygun oyun modellerini Trezeguet'in saha içine sürmesi gerekir.

Cornelius her zaman iyi bir golcü ve bağlantı oyuncusu. Siopis çalışkanlığı ve dinamizmle defansif orta saha olarak öne çıktı.

Edin Visca, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, geçen seneki ligin bitimine yakın 6-7 haftalık iyi olmayan performanslarını hazırlık devresi, Süper Kupa ve İstanbulspor maçında da aynı şekilde devam ettirdiler. Avcı'nın yeri geldiğinde bu oyuncuları dinlendirerek kaybetmeyip, kazanacağını düşünüyorum. Çünkü hem fiziksel, hem de mental anlamda ciddi bir düşüşleri var.

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Son yıllara baktığımızda ligimizde şampiyonluk yaşamış son üç kulüp, o sezondan sonraki diğer sezonda ciddi sıkıntılar yaşadılar ve performans düşüklükleri oldu.

Bu başarılarını sürdüremediler.

Şampiyonluktan sonraki ikinci sezonlar her takım ve kulüp için kolay değildir. Bu anlamda ligin ilk maçları da çok zordur.

Bu anlamda oyun da istenilen seviyenin altında da olsa alınan 3 puan çok önemliydi.

Çünkü bordo-mavililer lige iyi başladıkları gibi, 10 gün sonra oynayacakları Şampiyonlar Ligi play-off maçı için hem moral hem de moral kazandılar.