Avantajlı döndü

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev karşısında yalnızca saha içinde değil, Ukrayna'daki sıkıntılı durum devam ettiği için duygusal olarak da zorluk yaşayabilirdi. Çünkü Dinamo Kiev'li oyuncular hem Ukrayna halkına moral vermek, hem Ukrayna Ligi tatil edildiği için de kendilerini gösterebilecekleri tek kulvar olarak Avrupa'ya odaklanmış olabilirdi.

Fenerbahçe yeni hocasıyla, yeni transferleriyle sezonun ilk resmi maçına çıktı. Kulübeye baktığınızda Jorge Jesus'un ne kadar doğru bir tercih olduğunu görüyorsunuz. Bu kısa zamanda Fenerbahçe'nin yaptığı en doğru iş; taktiksel olarak top rakipteyken pres, top kaptırıldığı anda yapılan karşı pres olarak görünüyor.

Tabii ki yeni bir oyun anlayışıyla beraber bu pres kültürünü ilerleyen zamanlarda daha iyi noktaya da çıkarmaları da gerek. Çünkü zaman zaman 6 oyuncuyla yapılan bu etkili pres anlayışının kırıldığı bölümlerde Dinamo Kiev, Fenerbahçe savunması önünde rahat toplarla da buluştu.

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Sarı-lacivertliler, hücum organizasyonları için genelde iki stoperin arasına Arao ve İsmail'i sokarak rakibin iki kişiyle yaptığı baskıyı kırıp, pas trafiği oluşturmaya çalıştı. Bunu doğru yapmalarına rağmen İrfan Can ve Rossi'nin, rakip yarı alandaki konumlanmalarını bırakarak, daha çok topun peşinden koşması ve kendi yarı alanına gelmesiyle hücumdaki etkinlik azaldı.Bu da rakip ceza sahasında daha fazla oyuncuyla girmeye ve topla buluşma sayısını arttırmaya engel oldu. Buna bir de Valencia ile Joshua King'in hep stoperlere yakın oynamaları eklendi.Aksine stoperle bek aralarına geçerek hem kendilerine hem de orta sahadan gelecek oyunculara alan açmaları gerekirdi. F.Bahçe, daha fazla topa sahip olup, üstün oynamasına rağmen, net pozisyon üretmekte zorlandı.Savunmada Samuel ile Szalai, orta sahada İsmail ve Arao maçın en iyileriydi. İsmail, Fenerbahçe ve Türk futbolu adına çok önemli bir kazanım oldu. Sarı-lacivertliler; oynadığı oyun, mücadelesi, taktik disipline bağlılığıyla rövanş için ümit verdi. Kadıköy'de kendi saha ve seyirci avantajıyla maçın ve turun favorisi gibi duruyorlar.