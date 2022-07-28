Dersler!

Fenerbahçe'nin ilk maçta saha içindeki doğru uygulayamadığı iki tane büyük problemi vardı. 1-Top ayağındayken hücum edememesi 2-Rakibin yaptığı çok fazla faule karşılık saha içinde çözüm üretememesi. Kadıköy'deki rövanşta hem oyuncu seçiminin hem de oyun kurgusunun daha farklı olması gerekirdi. İlk 45 dakika Fenerbahçe pozisyon üretemedi. İkinci yarı İsmail'in atılmasından sonra 10 kişi kaldılar. Bu durumda Jorge Jesus gibi tecrübeli bir teknik adamın hatalı oyuncu değişikleri vardı. 4-1-4 gibi parçalı oyunu tercih etti. Bu da gol yemesine neden oldu. Emre Mor'un oyuna sonradan girip tekrar oyundan çıkması anlaşılmadı. Kadıköy'de çıktığı ilk maçta bu muameleyi görmesi oyuncuyu kaybetme açısından da çok büyük bir hataydı. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı nitelik ve nicelikte. Özellikle ön tarafta hücum alanında santrfor pozisyonu ve çizgilerde oyuncu çokluğu var ama kalite, üretkenlik eksiği de var. Takımın ana omurgasını oluşturacak net oyuncular da yok. İlk maçtaki gibi bu maçta yapılan çok değişikliğe rağmen Fenerbahçe gol pozisyonu bulamadı. Oyuncuların hep savunma önünde top alması, savunma arkasına hiç koşu yapmaması, alanlarını çok fazla kaybetmeleri, ister istemez alan bulamamayı ve alan yaratamamayı da beraberinde getirdi. Fenerbahçe sürekli hücum hattına oyuncu alıyor. Bana göre hem savunmanın sağ kenarı hem de yenilen golde de savunma zaafiyeti gösteren Ferdi'nin pozisyonuna bir sol bek alınması gerekir. Bununla beraber net bir A sınıfı santrfora da ihtiyacı var. Zaten Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu. 3 tane santrfordan net bir golcü çıkmıyor. İlk maçtaki saha için oyun görüntüsünden gerekli analizleri çıkarmayan Jorge Jesus hem oyunla ilgil çözüm üretemediği gibi aynı oyuncu tercihleriyle de beklenileni veremedi. Maç oynanırken kendi kendime şu soruyu sordum, Lucescu'nun elinde bu Fenerbahçe kadrosu, maddi imkanları olsaydı acaba maçın sonucu ne olurdu diye merak ettim.