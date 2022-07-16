Eren nokta atışı

Son şampiyon Trabzonpor, sezonun ilk hazırlık maçını MTK Budapeşte ile oynadı.

Sahaya çıkan ilk 11'de Muhammet Taha, Farukcan, Taha ve Emrehan vardı. Bu 4 genç oyuncuyla maça başladı Abdullah Avcı. Tabii ki oyun içinde eksiklikleri vardı. Mutlaka daha fazla çalışmaya ve gelişmeye ihtiyaçları var. Bu net şekilde görüldü.

Bununla beraber tabii ki gözler yeni transferlerdeydi. Larsen ve Doğucan ilk 11'de başladı.

Larsen ne kadar dengeli ve pozisyon bilgisinin iyi olduğunu ilk 45 dakikada gösterdi. Tabii ki biraz daha Edin Visca ile ikili oyun oynamaya ve en önemlisi de birbirlerini tanıyıp, oyun pratiklerini daha üst seviyelere çekmeleri gerekiyor.

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Doğucan savunmanın önünde oyun kurucu gibi 6 numara pozisyonunda başladı. Biraz daha savunma önünde oyunu kurarken oyun radarlarını ve görüşünü geliştirmesi gerekir. Arkadaşlarına pas opsiyonu sağlamak için daha fazla hareketliliğe ve pas yoluna giderek topla buluşması gerekir.

Genç, dinamik, saha içinde her görevi yapabilecek, disiplinli biri.

İleride eksiklerini giderdiği zaman mutlaka daha iyi katkılar da vereceğini düşünüyorum.

İkinci devre kaleci hariç 10 oyuncu değişti. Abdullah Avcı böylece tüm oyuncularını görmek istedi. Bu da gayet doğal. 1 gün arayla tekrar bir hazırlık maçı oynayacaklar.

Hem oyuncuları sakatlıktan korumak hem de fziiksel olarak fazla yıpratmamak adına doğru bir düşünceydi.

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İkinci devre giren oyuncular arasında herkesin gözü Eren Elmalı'nın üzerindeydi. Son yıllarda belki savunmanın sol kenarına Trabzonspor adına ilk defa doğru bir hamle oldu. Oradan da oyun kurup, hücuma çıkılabileceğini, oradan da fark yaratılabileceğini, ilk maçta da olsa Yusuf'a yaptığı asistle göstermiş oldu. Tabii ki onun da diğer genç oyuncular gibi kendini geliştirmesi gereken yönler var. Savunma ve hücum pozisyon bilgisini artırması gerek.

Oyun yorumunu, tekniğini daha iyi seviyelere getirdiğinde çok farklı kalitede bu motorik özellikleriyle beraber çok farklı bir oyuncu olacaktır.

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Maçın ilk yarısında oyun başlangıcı bordo-mavililer adına iyi olmadı. Rakibin 3 topunun direkten döndüğü başlangıçta en büyük sıkıntı ilk devre için savunmadan topla çıkamamalarıydı. Oyunu kuramadılar. Baskıya karşı yaşadıkları sıkıntılı bölümde rakibe pozisyon verdiler.

İkinci devre daha as kadroya yakın oyuncular sahaya girince oyuna hakim olan, oyunu yönlendiren, rakip baskıyı kıran bir Trabzonspor vardı. Tabii ki daha sezonun hazırlık evresinde yapılan bu maçlarda hem oyun organizasyonunu düzeltmek, oyuncuları görmek, başta yeni transfer ve gençleri gözlemlemek çok önemli. Aynı zamanda güçlü yönleri daha üst seviyeye çekip, zayıf yönleri de güçlendirmek için sezon başı yapılan bu hazırlık maçları çok değerlidir.

Trabzonspor'un zaten geçen sezondan bir oyun hafızası var.

Atletik, hızlı, orta sahaya kadar çıkan, ön alanda baskı yapıldığında 40-50 metreyi hızıyla kontrol edecek bir stopere de ihtiyaç var.

Bordo-mavililer bir de yedek kaleci alıp transferi de tamamlayacaktır.

Ardından da geçen seneki oyun seviyesinin kalitesinde yapılacak doğru, güçlü ve çeşitli planlarla ve oyun prensipleriyle daha iyi noktaya gelecektir.