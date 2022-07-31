Hak eden kazandı

Ligi kupa ile kapatan iki takımın tek hedefi Süper Kupa'yı almaktı. Bu da yeni başlayacak sezonda moral motivasyon ve güven açısından çok önemliydi. İlk 20 dakika Sivasspor ön alanda baskı yapıp oyunu Trabzonspor'a kurdurmak istemedi.

Ancak Rıza Çalımbay'ın bu ön alan presinde unuttuğu en önemli şey topu kazandıktan sonra hücum etmekti.

Bununla ilgili hiçbir oyun kurgusu ve düşüncesi yoktu. Benim de anlamadım bütün hafta topla antrenman yapan bir takım neden topu sürekli rakibe bırakır.

İlk yarısının ortasından sonra Trabzonspor çok pozisyon bulmasa da üstünlüğü ele aldı. Bunun sonucunda da ilk devre Cornelius ile golü bularak ikinci devreye daha rahat çıktı. Tek ayaklı maçlarda skorun getirdiği güven bordomavililerde vardı. Sivasspor ise gol bulma zorunluğu nedeniyle ikinci yarıda daha panik çıktı. Nitekim Ali Şaşal'ın yaptığı hata sonucu maçın en iyisi olan Cornelius galibiyeti pekiştiren golü attı. Larsen ve Eren ne kadar doğru transfer olduğunu net bir şekilde göstermiş oldular.

Maçın özeti; 'Sivasspor hiçbir hücum kombinasyonunu planlı bir şekilde sahaya yansıtamadı.

Daha çok rakibin yapacağı hata ile kazanmak isteyen bir görüntüsü vardı. Tabii ki bu şekilde kazanmaları zordu. Çünkü Trabzonspor hem pas ritmini akıllıca oluşturdu, yeri geldiğinde de tempoyu yükseltip düşürerek aktif dinlenmeyi doğru şekilde uyguladı. Hak ettiği kupayı da aldı. Yalnız bu oyun Şampiyonlar Ligi Play-off'u için yeterli seviyede değil. Abdullah Avcı ve ekibi Avrupa macerası için daha güçlü oyun oynatmalı.