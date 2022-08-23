Oyunun fazları

Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un ortak yönleri direk hücum yapmayı düşünen oyun anlayışları... Bu da maçın yüksek tempoda bol pozisyonlu ve gollü olacağının sinyallini veriyordu. Jesus, Avustria W ien maçındaki gibi takımına bir ince ayar yaparak yine Demirspor karşısına da 3'lü savunmayla çıktı. Maça da seyircisinin yarattığı atmosferle coşkulu ve agresif başlangıç yaptı. Oyunun her alanında öne doğru pres ve kaptırıldığı yerde de karşı presi çok iyi uyguladılar. Özellikle ilk yarı bu konuda çok başarılıydılar. Bununla beraber özellikle 3'lü oyunda omurgasında 7 kişiyle oynayarak rakibin geçişlerini engelledikleri gibi geçiş pozisyonlarında daha çok çizgilere yönlendirmek istediler. Bunu yaptıkları gibi hücum organizasyonunda da Valencia, Emre Mor gibi kaliteli problem çözebilecek anahtar oyuncular ve orta sahadan hücuma koşu yapan Zajc'la skoru almasını bildiler.



İlk yarıdaki oyun ikinci yarıya istenilen şekilde yansımadı. Adana Demirspor 45'le 65 arası 2 gol attığı gibi 3 tane de kaçırdı. Özellikle Lemos ve Ferdi'nin stoper bek arasına Onyekuru'nun öne doğru yaptığı koşullara dikkat çekiciydi. Bu konuda mutlaka önlem alınmalı... Samuel'in çok daha erken oyuna girmesi gerekiyordu. Bu üçlü savunmada Szalai'nin pozisyon bilgisi ve sezgisi yüksek olması gerekiyor. Nereye nasıl bakacağını, kademeyi bilmesi lazım. Bu eksikler olduğu için yenilen iki golde bireysel hatası vardı.

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Fenerbahçe güçlü oyun şablonunu yavaş yavaş oturmaya çalıştığının sinyallerini veriyor. Bu da tabii ki Jorge Jesus'dan, çalışmaktan ve iyi antrenman yapmaktan kaynaklanıyor. Özellikle oyunun ikinci yarısında çok gel git yaşadıkları gibi rakibe de çok pozisyon verdiler. Oyunun 90 dakikalık fazında ortaya çıkan dengesizliğin çözülmesi gerekiyor.