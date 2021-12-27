Belirsizlik!

F.Bahçe'de, teknik adamsız olarak çıkılan Karagümrük maçından sonra Malatya maçında da bazı oyuncuların reaksiyon vermemesi ilginçti. Geçen hafta 9 kişi kalan rakibine karşı skoru alamayan F.Bahçe'de oyuncuların verdiği görüntü bundan bile önemliydi. Çünkü vurdumduymaz tavırlarla kafalarına göre oynayan oyuncular var. Profesyonel oyuncu, yaptığı işe ve kulübüne saygı duymalı. İyi veya kötü oynar o ayrı sorun. Kötü mücadele edemez. İster kulübede teknik adam ister geçici antrenör yer alsın. Ama kim olursa olsun sahadaki performans eksiksiz olmalı. Hele bir de iddiası büyük takım ve camialarda forma şansı buluyorlarsa. HHH Şampiyonluk parolasıyla girilen sezonda orta sahada Sosa, Mert Hakan ve Crespo'yla organize olunur ve hücumda Serdar ile Berisha'yla da başlanırsa bitiricilik noktasında ciddi sıkıntı yaşamak doğaldır. Karagümrük ve Malatya maçında topun önündeki oyuncular o kadar hareketsizdi ki başta İrfan ve Mesut olmak üzere. Savunma arası bir tane koşu yapmayı bırakın, savunma önünde top alırken ve ikinci opsiyonu oluşturmak için bile pas kanallarına hareketlenmediler. Pelkas'ın tekrar futbol oynamayı hatırlaması, gol atması ve toparlanması önemliydi. Kim ile Szalai uyumuna Novak'ın eski günlerdeki gibi hücumcu olarak repertuarıyla attığı gol güzeldi. Samuel, yüksek enerjisiyle ve dikine adam eksiltmesiyle farkını ortaya koyarak alkışı fazlasıyla hak etti. HHH Valencia, F.Bahçe'nin vazgeçilmez en klas hücum oyuncusu ve santrforu. F.Bahçe'de teknik adam belirsizliğinin geçen sezonlarda da yaşandığına şahit olmuştuk. Konferans Ligi ve Süper Lig'de az şansı olsa da şampiyonluk yarışında olmak isteyeceklerdir. Avrupa biletinin en rahat alınacağı kulvar olan Türkiye Kupası için bir an önce disiplinli ve iyi bir teknik adam seçiminin olması gerekir. Çünkü disiplinsizlik benim düşünceme göre antrenmanlara da sirayet etmiş gibi görünüyor. Yansımasını maçlarda net bir şekilde görüyoruz. Yönetimin belirsizlik ve kötü gidişatı değiştirme adına vereceği karar hem onların hem de takımın geleceğini olumlu ve olumsuz yönde belirleyecektir.