Navigasyon

Lige bir hafta da olsa verilen aradan sonra formda olan lider Trabzonspor'un nasıl geri döneceği ve saha içi görüntüsü çok önemliydi.

Rakibi Malatyaspor'un, hem saha içindeki oyun ve oyuncu krizi olan ilk yarıdaki görüntüsünü, ikinci yarının ilk maçı olan Trabzon deplasmanına da taşıdığı görüldü.

Maçtan önce ön görülen hikayede; tabii ki topa sahip olacak ve topla rakibine baskı yapacak takım Trabzonspor olacaktı.

Rakip genelde tek santrfor oynadığında stoperlerden Denswil ve Hüseyin'in topu aldıklarında İsmail'in içeri girip oyunu kurmaya çalışması, Hamsik'in gelip savunma önünde top almasıyla ortaya çıkan asimetri görüntü; Trabzonspor'un orta saha ve hücum hatlarındaki oyuncu eksikliği daha fazla oluyor.

Her ne kadar topa sahip olunsa da üretkenlik ve gol pozisyonuna girmekte zaman zaman zorlandığı görüldü bordo-mavililerin.

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Şunu da tabii ki belirtmek gerekir.Hem rakipten dolayı hem oynanan oyunun gidişatıyla ister istemez Trabzonsporlu futbolcuların yüzde 100'leriyle değil yüzde 50-60'larıyla bile böyle maçları kazanmasını bilmeleri önemliydi.Bakasetas'ın hâlâ eski maç ritmini yakalayamaması, Abdülkadir Ömür'ün istenilen performansın çok gerisinde olması, Peres ve İsmail'in kenarlardan top getirmedikleri gibi hücuma gereken desteği verememeleri, dolayısıyla da Nwakaeme ve Abdülkadir'e toplu veya topsuz alan da açamamaları sebebiyle oyun da bir hayli sıkıştı.Her şeye rağmen Trabzonspor'un ikinci yarının başlangıç maçı olan Malatyaspor karşısında aldığı 3 puan moral ve motivasyon açısından çok önemliydi.Navigasyon nasıl bir yol kılavuzu ise Trabzonspor'un da oyun navigasyonları rakip yarı alanda problem çözen anahtar oyuncuları Nwakaeme, Cornelius, Hamsik gibi oyun akılları, hücumda ve skorun almasında fark yaratan isimler oldular.Problem çözen bu anahtar oyuncular farkının yanında, taraftarların yarattığı müthiş atmosferle Trabzonspor bir virajı daha kayıpsız döndü.