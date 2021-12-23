Kaçınılmaz sonuç!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonlar gibi başladığı teknik adamla daha sezonun ilk devresi bitmeden yol ayrımına geldi. Gerçi bu dört senedir Ali Koç yönetiminin uygulamaya koyduğu doğru olmayan her sezonda bu değişiklikler zaten yapılmıştı.

Dördüncü sezonunda 61 futbolcu transfer edilip, 8 teknik adam, 2 tane de sportif direktörle çalışılması ve bunların da seçimlerinin doğru olmaması Fenerbahçe kulübündeki futbol aklının olmayışı gibi, teknik anlamda doğru yönetilmediğinin göstergesidir.İstikrar ve sabrın olmadığı yerde başarı da olmaz.

Fenerbahçe, Karagümrük maçına çıkan ilk 11'de orta saha ve hücum hattında 5 tane orta sahada 10 numara profilinde transfer edilen oyuncular vardı. Hatta Valencia bile Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Meksika'da santrfor arkasında 10 numara pozisyonunda oynuyordu.

Bu kadronun çıkması geçen sezonki Emre Belözoğlu zamanındaki 10 maçta alınan 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetteki o iyi giden oyun anlayışının tekrarını bu sene Pereira'ın tercih etmediği oyuncularla sahaya tekrar başarılı olmak için sürülmesi ve böyle bir oyunun tercihindeki en büyük etkendi.

Geçen sene bu sıkıntı iyi giderken de bu oyuncularla gözardı edilmişti.

Peki bu neydi?

Top ayağındayken topa sahip olarak oynamak iyi ama bunu daha proaktif hale getirip, dikine öne çabuk oynayıp topa sahip olmayan oyuncuların oyundaki hareketliliği yapacağı topsuz koşular, dinamizm, hücuma kalite ve fark getirecekti.

Aynı şekilde top rakibe geçtiğinde de bir pres kültürünün de oluşması gerekir. Bu da Karagümrük karşısında ne 11'e 11'ken, ne de rakip iki eksik oynarken 9 kişi oynarken de sayısal üstün olmasına rağmen Fenerbahçeli oyuncular doğru bir şekilde yapamadılar.

Yalnız bu yetenekli oyuncularla oynamak iş değil, mühim olan hücum ve savunmadaki oyun anlayışı ve ilkelerini oturtmak bundan daha önemlidir.

Fenerbahçe'nin oynayacağı bu maçlardan daha önemli geleceğiyle ilgili teknik adam olarak yapacağı seçim ve kulüpte oluşacak futbol aklı ileriye doğru hedefe gitmede ve yapılanmadaki en önemli şu andaki konudur.

Geçmişte teknik anlamda başarı için doğru hazırlık yapılmadığından gelinen noktada başarısızlık tabi ki kaçınılmazdır.