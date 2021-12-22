Bitiren 11!

Trabzonspor Altay deplasmanında hem oyun hem de oyuncularının yüksek formuyla maça favori olarak çıktı.

Altay, son 10 haftada gösterdiği kötü performansla sadece 3 puan alabilmişti. Maçın bordo-mavililer açısından kolay geçeceği düşünülse bile böyle maçlar zordur. Çünkü Altay, mutlaka bir reaksiyon vermek isteyecekti. Alınan kötü sonuçlardan sonra bu maçı çıkış olarak görecekti.

Nitekim ilk yarı Trabzonspor'a karşı çok baskı uyguladılar, hızlı hücum geçişleri sağladılar.

Aynı zamanda Vitor Hugo'nun oynamadığı ve Trondsen'in uzun süre oynamadıktan sonra sol beke geçmesi; Altay'ın, sağ koridorunun daha fazla işlemesine neden oldu.

Altay, bu bölgeden golü bulduğu gibi pozisyon da üretti, maçı kaybetmesine rağmen de lidere karşı oynadıkları iyi futbolla ileriki haftalar için de ümit verdi.

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Trabzonspor'un, ilk yarıda topla oynama yüzdesi 71'di buna rağmen üretken değildi.

Özellikle Peres'in sağ bekteki kötü oyununa ek, Trondsen'in hayalet olması takımı 10 kişi oynattı.

Siopis ve Berat bu bölümde hücuma ne topsuz ne de topla destek vermedi.

İki ismin oyunu kontrol edememeleri hücumda üretkenliği kötü etkiledi.

İkinci yarıda Abdullah Avcı'nın, Dorukhan ve Bakasetas'ı alması oyunun gidişatını değiştirdi.

Bakasetas'ın ilk golde attığı pas "Kalite asla tesadüf değildir" dedirtti.

Maç 1-1 olduktan sonra iki takımın da orta sahaları topa tutamadığından hızlı hücumlar gerçekleşti.

Oyun dengesizliği oluşmaya başladı.

İki kalede de pozisyon sayıları arttı.

Bu gidişatta Abdullah Avcı'dan bu sefer çok doğru ikinci hamle geldi.

Formasyonu değiştirerek çift santrfora dönen Trabzonspor; Cornelius-Koita ile dizilişine geçince ikinci gol geldi.

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Bordo-mavililer, geriye düştüğü ve oyuncu eksiğinin çok olduğu Altay deplasmanında ikinci yarı performansıyla 3 puanı almasını bildi.

Futbolda her zaman başlayan 11 değil, 'bitiren 11' önemli.

Bu gidişatta Abdullah Avcı, yaptığı hamlelerle maça damgasını vurdu.