İşbirlikçi!

Trabzonspor'un uzun süren galibiyet ve aynı zamanda yenilmezlik serisine Antalyaspor son vermişti. Bu maçtan sonra takımın nasıl bir reaksiyon vereceği moral ve motivasyon açısından çok önemliydi. Hatayspor'da işler kötü giderken geçen hafta Altay'ı mağlup ettiler. Ömer Erdoğan o maçta da 1.5 yıldır denemediği bir dizilişle sahadaydı. Top ayağındayken 3-4-3, top rakibe geçtiğinde 5-4-1 gibi bir oyun formasyonunu tercih etti. Bunu Trabzonspor deplasmanında da aynı şekilde denedi. Tüm alanları kapamaya yönelik, derinlemesine bir savunma anlayışıyla gol yememek adına bu sistemi düşündü. Ama unuttuğu temel konu Trabzonspor ligimizin en çabuk şekilde dikine oynayıp, hücum geçişi yapabilen takımı olmasıydı. Bu anlayışla oynayan ve becerikli ayaklara sahip bordo-mavililere karşı hiçbir önlem almamıştı. Trabzonspor gibi hücum geçişlerini çok iyi yapan bir takıma karşı hem pas yolunu hem de koşu yolunu kapatmanız gerekir. Trabzonspor'a bu alanları verirsen cezasını kesebilecek oyuncular var. Zaten ilk yarıda da maçı 2-0'a getirdiler. İlk devre özellikle sezonun en güçlü oyunu oynandı Trabzonspor adına. Hem çok rahat pozisyon buldular hem de oyunu domine ettiler. Rakip Hatayspor'u kaleye getirmediler. Tüm oyunun kontrolünü de ellerinde tuttular.



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İkinci yarı sakatlıktan sonra istenen düzeye bir türlü gelemeyen ve fiziksel olarak oyundan düşen Bakasetas'a Cornelius da eklendi. Top hücumda kalmadığı gibi rakip yarı alana da fazla çıkamadılar. İkinci yarının hemen başında Hatay'a ciddi bi pozisyon da verdiler. Sonra da dışarıdan Abdullah hocanın oyuncu hamleleri geldi. Çünkü sıkıştırılmış maç takviminde üst üste 3 tane lig, 1 de kupa maçı oynayacak olan Trabzonspor'un kontrollü oyunu tercih etmesi doğaldı. Djaniny'nin bireysel gücü, Cornelius'un vuruş başarısı, Berat'ın iyi oyunu, Dorukhan'ın her hafta üzerine koyarak formunu geliştirmesi bu galibiyette etkili oldu. Ek olarak Peres'in orjinal mevkisi olan sağ beke geçmesi, Denswil'in -ne kadar stoper de olsa- sol ayaklı olduğu için sol beke dönmesi ve o koridoru doğru kullanması önemliydi. Denswil asistiyle de takımına katkı sağladı. Uğurcan iş düştüğü zaman takımın kaptanı ve lideri olarak kalesinde yaptığı başarılı kurtarışlarıyla yine güven verdi. Abdullah Avcı ve ekibi de her maça ayrı planlarla takımını doğru hazırlıyor. Alınan 3 puanda da 'işbirlikçi' yapının emeği çok fazla. Zaten bu yapı onları hem zirvede tuttu hem de dün aldıkları galibiyette en önemli faktördü.