İyi bitirdi

Lider Trabzonspor son haftalardaki çıkışıyla taraftarının yarattığı tribün atmosferini ve takımına verdiği yüksek enerjiyle maça başladı. Başakşehir'in oyun anlayışı kontrollü ve kazandığı toplarla hücuma hızlı çıkmaydı. Trabzonspor maçın genelinde istediği performansı ortaya koyamadı. Maçın ikinci yarısında bazı sekansları doğru oynadı. O bölümlerde topla beraber yaptığı baskıyla Başakşehir'i kalesine doğru ittirerek pozisyonlar üretti. Tabii ki böyle bir rakibe karşı aşırı pozisyon da bulamayabilirsiniz. Az ve öz bulduğunuzu gole çevirmeniz çok önemli. Oyun üstünlüğünü ele alırsınız ve rakibi de kendi kalesine doğru yakın savunmadan uzaklaştırırsınız.

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Alan boşaltıp o açık alana da daha rahat hücum edebilirlerdi. Tabii ki iki takımın dizilişleri 4-3-3 olduğu için orta sahada 1 fazla olmayı kolay kolay sağlayamadılar. Burada Abdullah Avcı, savunma beklerini orta sahaya iç koridora sokup sahte bek gibi bir opsiyon oluşturabilirdi. Saha içi dizilişi de değişebilirdi. Djaniny, Cornelius'un yanına, arkasına da Abdülkadir on numara olarak geçebilirdi. 4-3-1-2 gibi diamond (elmas) dizilişi denilen 4-4- 2'de olabilirdi. Rakibe karşı sayısal üstünlük sağlanır ve oyunun merkezi ile genişliğinden daha fazla hücum da yapılırdı. Kaptırdığı toplarda da rakibe karşı yapacakları pres anlayışı daha iyi olabilirdi. Nwakaeme gibi önemli bir oyuncu yokken Abdülkadir'in sorumluluk alıp performans vermesi gerekir.

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Djaniny çizgi oyuncusu değil. Dar alan becerisi yüksek, dikine giden, takımı hücumda oynatacak yeteceğe sahip Abdülkadir, bu maçta 'ben buradayım' demeliydi. Bakasetas'ın formsuzluğu devam ediyor. Cornelius bağlantıda yoktu, stoperlere yakındı. Djaniny dağınıktı. Dorukhan etkisizdi. Kenar bekleri de hücuma katkı vermeyince oyun aklı olan ve takımın en iyisi Hamsik'e arkadaşları da yardımcı olmayınca pozisyon üretmekte zorluk yaşandı. Koita hamlesi gelince Cornelius kalıp ya da Djaniny'i ileri alıp rakibin önlem alamadığı veya çalışmadığı yerden formasyonla Trabzonspor oynayabilirdi. İki takımın dengeli ve kontrollü oynadığı 90 dakikadan çok fazla pozisyon çıkması beklenemezdi. Trabzonspor, çok iyi başlangıç yaptığı lige, iyi devam ederek ve puan farkını açarak ilk devreyi düşündüğü ve hayal ettiği yerde bitirmesini bildi.