Bezirgan Başı

Haftalarca övülen, muhteşem hayeller kurduran kadrodan eser yok şimdi. Elle tutulur veya gözle görülür, doğru yapıyorlar diyebileceğimiz hiç bir done mevcut değil.

Kağıt üzerinde hem isim hem de piyasa değeri olarak büyüleyici gibi görünseler de; bir çoğu hâlâ nerde oynadıklarının farkında değiller.

Her geçen hafta üzerine koyacaklar diye beklerken;tam tersi, her geçen gün düşüşe geçtiler. 'Üzüm üzüme baka baka' misali,iyi başlayanlar da formsuzlara ayak uydurdular.

Ambalajına kanıp alınan ve büyük takım oyuncusu olmadıkları sonradan anlaşılan bir kaçına isim vermeden değineyim. Saha içinde ne yapacağını bilmeyen, şoka girmiş gibi dolaşan oyunculardan da bahsedeyim. 'Bayat balık' gibi bakanları siz de gördünüz mü?

Gözümüzden kaçmış olabilir ama Sumudica yakalamıştır. Hadi bir tane,iki tane olsa neyse; sürü psikolojisine girmişler ve hemen hemen hepsi kaçak dövüşmeye başlamışlar.

F.Bahçe takımı adına sorumluluk alan tek bir kişi yok. Sizin bildiğiniz varsa bana da söyleyin...'Mirasyedi' mi acaba bunlar? Gustavo sana ne oldu? Biri 'tavuğuna kışt' mı dedi?

Yoksa yerin mi dar?Yaptıklarının hepsini unutmuşsun,ezberin bozulmuş.

Ozan Tufan, yine kayıplara düşer gibi. Kilo da almış. Gerekirse 'köyün delisi' o olsun. Çıkıp konuşsun...

Sahada çabasını görüyorum ve üzülüyorum. Unutmadan söyleyeyim; Başakşehir'e ayıp olmasın, Tisserand bir penaltı da onlar için yaptırsın.

F.Bahçe'de penaltı yaptırmak bir gelenek oldu zaten.

Samatta ve Valencia varken içeri-dışarı yapıp en azından aksiyon oluşturuyorlardı. Şimdi ise yardımcı oyuncular görevde ve en ufak bir icraat yok. Cisse de figuran olmuş.

Oyuncu değişikliği takıma güç katmak için yapılır lakin Fener'de oyuncu değişikliği gücünden ediyor.

Bir takım arada bir kötü oynama hakkını kullanabilir ama akabinde toparlarsa. Galatasaray ve Beşiktaş bunu başarıyor. F.bahçe'de en ufak bir ışık yok. Bu kadro şampiyon olabilir ama bu hoca ile değil.

Aranızdan biri bana,'Başakşehir maçını alır' diyebiliyor mu?

Veya 'ben inanıyorum' diyen var mı? Ben inanmıyorum.

Bir şans daha,bir hafta daha diyenlerden değilim bu kez. Bu iş olmaz. İnat etmenin hiç bir anlamı yok.Bir maç daha, sonra bir maç daha derken;kaybetme ruhunu üzerinden atabilmek daha da güç olur. Yeni bir tarza ve diyaloğa ihtiyacı var bu oyuncuların.

Ben her zaman yerli teknik adamdan yana oldum. Ama 'bu F.Bahçe'de' mutlaka yabancı olmalı diye hep söyledim,söylüyorum.

İki iki daha dört. Bunun başka matematiği olamaz.

Mevcut teknik adama bir rol biçilmiş ve bunun dışına çıkması zor.Takımı çok iyi çalıştırıyor dediler,takım yürüyor.

Üstelik koşmayı da unuttu.

Diyalogları uluslararası dediler, takım küskünleri oynuyor.

Kafasında dört-beş sistem var dediler; takım bırakın dördü beşi birini bile oynayamıyor.

Resim ortada...

İster büyüğüne bakın,ister küçüğüne...

Ben her şeyi açık açık anlatıyorum.

'Kurt ile kuzu yan yana geliyorsa, orman yanıyordur' demiyorum...

Ama şimdilik.