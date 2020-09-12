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Ozan Zeybek

Ozan Zeybek

12 Eylül 2020 | Cumartesi

Görücü usulü

Angarya işlerle uğraşmanın hiç bir anlamı yok. Vurup kaçıp saklanmaya da gerek yok.
Sonuçta körebe oynamıyoruz. Yeni bir sezon, yeni bir tarih, yeni bir heyecana başladık. Herkes görücü önüne çıkıyor.
'Kapalı kutu' diye tabir ettiğimiz bir çok takım var.
ağustosu psikolojik şampiyonlukla tamamlayıp, sezona dirençli başladı. Kim ne derse desin, rakiplerinde karın ağrısına sebep olabilecek bir politikasıyla bugüne geldi. Aylardır camianın beklediği Muriç transferi de gerçekleşti.
Övenler, 'müthiş bir transfer başarısı' ,eleştirenler ise; 'nerde bunun cabası' diyorlar. Seneye, bilemedin bir sonraki sene Vedat'ın bu tarafa yine geri döneceğini düşünüyorum. Bu şekil bir transferin, önümüzdeki yıl için yeni adayı da Ferdi olur.

***

'da her şey bitti, her şey güllük gülistanlık ama tek sorun var, o da; ' neden hiç konuşmuyor?' Arkadaş tek konu bu mu? Başka merak ettiğiniz bir şey yok mu? Hoca, aslında bu şekilde mesaj veriyor bu kez. Susarak... Zaten insan mutsuz olunca konuşası da pek gelmiyor. Ama bugün, maçı öncesi süsler ve maç sonrası da gürler. Siz hatta kalmaya devam edin.
Mesajı ben değil hoca zaten sizlere ulaştıracaktır. Konuşmaya başladığında da, 'nerede kalmıştınız' diye siz sorarsınız.
İnönü'de, rekor taraftar önünde atılan imzanın büyüsü bozuluyor sanki. Atın gölgeye bağlı olmadığı anlaşıldı. Ufak ufak suç ortağı aranmaya başlandı. Uzun lafın kısası, bu evlilikten sakat çocuk doğacak gibi... Yönetim ve Sergen hoca ahengini kaybetmiş,benden söylemesi.

***

yeni bir kalıba bürünmeye çalışıyor. Şok sakatlıklar büyük dert fakat çare yine takımın içinden bulunacak. Bu sezon bir öncekine göre daha zor geçecek.
Sistemin içinde kendi sistemini kurmuş , bıraktığı yerden devam edecek. ilk üç için erken rezervasyon yaptırmışlar...
Parantez açarak söyleyeyim, 'u çok merak ediyorum.
Tarihi bir iş yapacak gibiler.
Hiç konuşulmaması mümkün değil lakin hakemlerin baş rol oynamadığı, gemilerin karadan yönetilmediği güzel bir sezon temenni ediyorum.
İlk haftanın günahı pek olmaz diyerek ; , , ve Başakşehir'in lige galibiyetle başlayacaklarını düşündüğümü belirtmek istiyorum.

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Etiketler :
Sivas, Fatih Terim, ANTEP, Antalya, Trabzon, Başakşehir, Samsunspor, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, transfer

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