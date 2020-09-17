Suç ortağı

İlk hafta maçlarının öveni de söveni de bol olur. Sürpriz yumurtanın içinden ne çıkacağını tahmin etmek zordur. Arkadan kimin geleceğini kestirmenin güç olduğu bu dönemde sırtını duvara yaslayıp, bir de kuyruğu dik tutmak lazım. Hatay'ın Başakşehir'i yenmesi, Sivas'ın Alanya'ya kendi evinde yenilmesi değil de; Trabzonspor'un hem oyunu hem de skoru beni epey şaşırttı... Doğruyu söylemek gerekirse; bahse girsem, Trabzon kesin alır derdim.

F.Bançe'nin, G.Saray'ın kayıpsız geçeceğinden emindim fakat Beşiktaş'tan bu galibiyeti asla beklemiyordum. Bambaşka, daha dinamik , arzulu ve tempolu bir Trabzonspor izleyeceğimizi sanıyordum. Bırak bu saydıklarımı, en ufak bir oyun iştahı bile göremedim.

Tamam... F.Bahçe kazanmasına kazandı da, sergilenen oyunun taraftarları mutlu etmediğinden eminim. Yine ilk golü ye, sonra toparlayacağım diye yırtın, risk al ve sonuç ise; şanslı günündeysen golü bulursun hikayesi. Ya şansın yoksa, yine 'kahır mektubu!..' Rize'nin de maşallahı vardı. Eliyle hediye etti. 1-0 öne geçti, sonra psikolojik geri çekildi. Bazı takımlarımız bunu bir türlü değiştiremiyorlar. Öne geçtiklerinde, oyunu rakip sahaya yıkmayı genellikle beceremiyorlar.

Kamp döneminde takımın en iyisi 'Zanka' diyorlardı. Bunu söyleyenler, tahminim bu oyuncuyu spor salonunda, yemekte veya yürüyüş yaparken görüp bize anlatmışlar. İyi bir insan olabilir lakin F.Bahçe'ye iyi oyuncu lazım. Kesinlikle F.Bahçe'nin oyuncusu olamaz. Ozan Tufan dururken Tolga ile başlamak benim futbol anlayışımla bağdaşmıyor. Kadroda bulunsun ama ilk 11'de değil. Eskilerin tabiri ile, 'Topu kaval kemiği ile stop eden' Frey ile yola çıkmak hataydı. Adam zaten '1 nisan şakası' gibi. Koşu tarzı bile futbolcuya benzemiyor. Deniz Türüç için fikrimi söylemezsem, şahsen kendi kırılabilir. O, küçük takımların büyük oyuncusu bence.

Aylardır Gustavo'suz olmaz diyordum. Ama hazırlık maçı ve Rize'de beni hayal kırıklığına uğrattı. Onun ayarlarıyla kim oynadı? Caner ve Gökhan bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Yani işi ver, gerisini düşünme. Bu maçta Fenerbahçeli 15 futbolcuyu sahada izledik. Ekim ayında bunların üç tanesini daha görmeyiz diye düşünüyorum. Temizlik devam edecek. Ferdi'yi de zamanında ve yerinde kullanmazsan, ortalıkta bal yapmayan arı gibi dolaşacaktır. İş sadece takıma kondisyon yüklemeyle değil, üstüne oyun zekası geliştirmeyle çözümlenecek. İlk maçın özeti,eğri gemi doğru sefer misali... Galatasaray kazandı ve bir çok kişiyi doğabilecek sıkıntılı yorumlardan kurtardı.

Fatih Hoca yeni sezona yeni sloganıyla başladı. 'Sen ne söylersen söyle; söylediğin, karşındakinin anladığı kadardır' tarzında. Ben Antep maçını baz almayacağım. Kantar burda... Islak kaç, kuru kaç kilo gelecek, pazar günü göreceğiz. Geçen yazımda söylediğim gibi, ilk haftanın günahı çok olmaz. Daha bunun 3'ü-5'i, 10'u-20'si olacak. Köprünün altından çok sular akacak. Herkesin mutlu olması zaten mümkün olmaz. Hüzün kadar bahaneler de yer alacak. İşte o zaman teselli yerine suç ortağı aranacak.