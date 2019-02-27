Hüsran – Olcay Çakır – Fotomaç
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Haberler Yazarlar Olcay Çakır Hüsran

Hüsran

Ümraniyespor'a kupa yolunda verdikleri bu büyük mücadelede başarı dilemek ve alkışlamak gerekiyor.
Bu noktaya gelirken tesadüf eseri gelmediklerini zaten 'yi eleyerek göstermişlerdi.
Bu gösteri 'a ders olmamış olacak ki, nasılsa eleriz havası birkaç kişi hariç tüm takıma hakim olmalı ki, kupaya hazin bir sonla veda edilmiş oldu.
Alt ligleri takip eden bir ekibi var mı Trabzonspor'un bilmiyorum ama çetin mücadelelerin ligi orası.
Orada her takım iyi kapanmayı, puan kazanmanın büyük zorluklarını her hafta doyasıya yaşıyorlar.
Haliyle Ümraniye takımı da çetin, zor, mücadeleci hüviyetiyle deplasmanda aldığı avantajı bu maça da taşıyacaktı öyle de yaptılar.

Trabzonspor ise 'deki güzel havanın etkisinden çıkamamış, bahar yorgunu bir görüntüdeydi.
Sahada maç başından, geri düşene kadar kimine göre isteksiz, kimine göre de yorgun bir görüntü verdiler.
Yedikleri goller sonrası toparlanan, enerjik gözüken, pozisyon bulan takımın o dakikaya kadar neden bu denli düşük enerjili olduğu hakikaten merak konusu!

maçı kazanılırken şunu ifade etmiştim.
Trabzonspor'un ilk 11'i ile kazanması ya da kazanacak oyunu oynaması şart!
Sonrası yok...
Kenarda oyuna hamle yapma şansın olmadığı apaçık çünkü!
Söyleyecek çok fazla bir söz yok.
Bu sezon bazı kabullenmelerle bitirilecek artık.

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