Benzer maçlar

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Göz göre göre maçın Trabzonspor'un avuçlarından kayışına tanıklık ettik diyebilirim. Kasımpaşa takımının kenardan gelen hamlelerle oyunu eline alması ve pozisyonların da gelmesi önemli işaretlerdi aslında. Ama tedbir ve hamle çok farklı ve beklenmedik bir şekilde geldi Trabzonspor kenar yönetiminden. Geçen haftanın sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalanı, süreçte de ekstra yük altında yorulduğunu düşündüğümüz Yusuf Yazıcı'nın kenara alınmasını bekledik. Yediği bir sarı kart vardı ki; adeta yorgunluk emaresiydi. İşaretti!
Haftalardır büyük puan kayıpları yaşadıkları Süper Lig'de böylesi önemli bir geri dönüş ve yenilmemek Kasımpaşalı oyuncular için çok ama çok önemliydi. Lacivert-beyazlılar, oyunu kenarlara ve merkeze doğru taşıyıp, Trabzonspor'u hem yordular hem de savunma dengesini bozup gol ve penaltı bulmayı başardılar. Genç kaleci Uğurcan Çakır'ın etkili performansını da mutlaka not etmek gerekiyor. Trabzonspor'un Nwakaeme'nin bireysel yeteneklerini konuşturarak 2-0 öne geçirdiği takımı, skoru koruyamadı. Tıpkı Ziraat Türkiye Kupası'nda olduğu gibi.