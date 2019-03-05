Benzer maçlar – Olcay Çakır – Fotomaç
05 Mart 2019, Salı
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Göz göre göre maçın 'un avuçlarından kayışına tanıklık ettik diyebilirim. takımının kenardan gelen hamlelerle oyunu eline alması ve pozisyonların da gelmesi önemli işaretlerdi aslında. Ama tedbir ve hamle çok farklı ve beklenmedik bir şekilde geldi Trabzonspor kenar yönetiminden. Geçen haftanın sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalanı, süreçte de ekstra yük altında yorulduğunu düşündüğümüz Yusuf Yazıcı'nın kenara alınmasını bekledik. Yediği bir sarı kart vardı ki; adeta yorgunluk emaresiydi. İşaretti!

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Abdülkadir Parmak ile Vahid Amiri değişikliğine anlam veremediğimiz gibi, sahada da amaçlanan bir karşılığına tanıklık edemedik. Tabiri caizse; adeta bağıra bağıra gelen gol ve gollerle Trabzonspor sahada 2 puan bıraktı. Daha da önemlisi böylesi puan kayıplarıyla geçen bir haftada yeniden revize edebileceği yıl sonu hedefinden de kendi elleriyle bir kez daha uzaklaşmış olundu. hocaya büyük geçmiş olsun. Oyuncularında onun yaşadığı sağlık problemi de ekstra bir motivasyon oluşturmuş olabilir.
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Haftalardır büyük puan kayıpları yaşadıkları 'de böylesi önemli bir geri dönüş ve yenilmemek Kasımpaşalı oyuncular için çok ama çok önemliydi. Lacivert-beyazlılar, oyunu kenarlara ve merkeze doğru taşıyıp, Trabzonspor'u hem yordular hem de savunma dengesini bozup gol ve penaltı bulmayı başardılar. Genç kaleci Uğurcan Çakır'ın etkili performansını da mutlaka not etmek gerekiyor. Trabzonspor'un Nwakaeme'nin bireysel yeteneklerini konuşturarak 2-0 öne geçirdiği takımı, skoru koruyamadı. Tıpkı 'nda olduğu gibi.

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