Alkışlar içinde

Bu çocukların emeği, mücadelesi alkışlanır... Bu çocukların emeğini mücadelesini alkışlayan daha da fazla alkışlanır. Dün akşam Göztepe seyircisi maçın en anlamlı işine imza atarak Yusuf Yazıcı'yı alkışladı önce. "Sen sadece Trabzonspor'un değil hepimizin değerisin" dedi. Yusuf da artık sorumluluğunun daha da artarak Trabzon sınırlarını aştığının ve milli düzeyde olduğunun mutlak farkında devam edecektir yükselerek. Ve aynı Göztepe taraftarı bu kez Abdülkadir Parmak'ı da alkışlayarak geceye önemli not bıraktılar. Eminim alkışlanan yerli, üretim, Altyapı ile forma aidiyetlilikti biraz da!

Dün akşam Trabzonspor yedek kulübesine bakıldığında şu görüldü; İlk 11 ile kazanılacaktı. Başka yol yoktu. Öyle de oldu. Sonrası malum. Dün akşam en fazla alkış hak edenlerden olmasına rağmen sahada kalması gereken Hüseyin Türkmen'e ne demeli? Eminim o da Göztepe taraftarının alkışını alacaktı. Daha bir yıl önce hayalleri neydi? Şimdi ne düzeyde. Trabzonspor bu yıl bu çocuklara ülkenin her şehrinde efsane Trabzonspor'u yeniden tesis ediyor. Gezdiğim şehirlerde bu çocuklar konuşuluyor. Karakterli yabancılar ve öz evlatlar. Ve Sosa; Yusuf'u da Abdülkadir'leri de başka boyuta taşıyor. Karakterli yabancılar ve ürettiklerinle doğru kombinler herkesi yakışıklı gösteriyor. Trabzonspor'u da! Büyük saygı var hepsine, onlar soruluyor sürekli. Çocuklara hakaret eden, ettirenlere rağmen bu çocuklar hızla büyürken; birileri aynı hızda küçülüyor!