Kazanç kapısı
Kucka daha maçın başları sayılacak anlarda; topa gelişine o kadar kötü vurdu ki, yaptığı vuruş, teknik olarak "tehlike savuşturucu" nitelikteydi ve alakasız şekilde dışarı gitti top, tabii rakip kalede...
O gol olmayınca, karşılaşmaya iklim ve saha alışkını ev sahibi takım tamamen hakim oldu.
Gol buldu. Bulduğun golün pozisyonuna tıpatıp benzeyen birçok pozisyon daha verdi kalesinde.
Uğurcan Çakır... Hani yazmamayım diyorum da...
Geçen hafta "atamayana atıldığı" için kalesinde gördüğü iki gol sonrası o "bir kesim" tarafından anında "bundan olmaz" denilen altyapı ürünü...
Kalesinde öyle kritik kurtarışlar yaptı ki, daha başlarda maçın kopmamasına sebep oldu.
O "bir kısım" taraftarın yaklaşımı hiç değişmeyecek bu mevzuya orası kesin.
Yapmayın!
Hatta yönetim, altyapıdan geleceklere bunu bir ders olarak sıklıkla anlatmak zorunda.
Çünkü değişmesini beklediklerimiz asla değişmeyecekler!
Trabzonspor takımı Uefa hedefini sonuna kadar kovalamak mecburiyetinde...