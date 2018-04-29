Kazanç kapısı – Olcay Çakır – Fotomaç ;
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HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kazanç kapısı

    Kucka daha maçın başları sayılacak anlarda; topa gelişine o kadar kötü vurdu ki, yaptığı vuruş, teknik olarak "tehlike savuşturucu" nitelikteydi ve alakasız şekilde dışarı gitti top, tabii rakip kalede...
    O gol olmayınca, karşılaşmaya iklim ve saha alışkını ev sahibi takım tamamen hakim oldu.
    Gol buldu. Bulduğun golün pozisyonuna tıpatıp benzeyen birçok pozisyon daha verdi kalesinde.

    ***
    Kalede kim vardı?
    Uğurcan Çakır... Hani yazmamayım diyorum da...
    Geçen hafta "atamayana atıldığı" için kalesinde gördüğü iki gol sonrası o "bir kesim" tarafından anında "bundan olmaz" denilen altyapı ürünü...
    Kalesinde öyle kritik kurtarışlar yaptı ki, daha başlarda maçın kopmamasına sebep oldu.
    O "bir kısım" taraftarın yaklaşımı hiç değişmeyecek bu mevzuya orası kesin.
    Yapmayın!
    ***
    Mükemmel bir gole daha imza atan Trabzonspor'un bol katkılı, en düşük maliyetli oyuncularından Yusuf Yazıcı'nın da başına gelenleri hatırlayınca, buradan Uğurcan'a tek tavsiyem "kulak asma, işine odaklan" olacak...
    Hatta yönetim, altyapıdan geleceklere bunu bir ders olarak sıklıkla anlatmak zorunda.
    Çünkü değişmesini beklediklerimiz asla değişmeyecekler!
    ***
    Dün takımı geri düşmesine rağmen, tüm hatalı işlerine rağmen taraftarının başlattığı(kulübün de bu çağrıya karşılık verdiği) yardım kampanyasına dolaylı katkı vermeye çalıştı.
    Trabzonspor takımı hedefini sonuna kadar kovalamak mecburiyetinde...

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