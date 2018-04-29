Kazanç kapısı

Kucka daha maçın başları sayılacak anlarda; topa gelişine o kadar kötü vurdu ki, yaptığı vuruş, teknik olarak "tehlike savuşturucu" nitelikteydi ve alakasız şekilde dışarı gitti top, tabii rakip kalede...

O gol olmayınca, karşılaşmaya iklim ve saha alışkını ev sahibi takım tamamen hakim oldu.

Gol buldu. Bulduğun golün pozisyonuna tıpatıp benzeyen birçok pozisyon daha verdi kalesinde.

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