Farkı yönetememe

Asistini atağı olgunlaştırdıktan sonra hedef santrforuna atmaya çalışan bir Trabzonspor izledik.

Pas oyununda daha iyi bir Trabzonspor izledik...

Ofsayta düşme konusunda tartışmasız iyi bir Trabzonspor izledik.

Bir kritik, stratejik eksiğine rağmen koşan, basan, pas yapan, nispeten rahat bir Trabzonspor izledik.

Kime karşı ve ne zaman?

Elbette tüm bu saydığımız doğru ve iyi işleri sezonun sonu yaklaşırken yapmanın farklı değerlendirmeleri yapılabilir...

En önemli kriter kime karşı, ne şartlarda bu doğruları elde ettiğiniz aslında..

***

***

***