Farkı yönetememe
Asistini atağı olgunlaştırdıktan sonra hedef santrforuna atmaya çalışan bir Trabzonspor izledik.
Pas oyununda daha iyi bir Trabzonspor izledik...
Ofsayta düşme konusunda tartışmasız iyi bir Trabzonspor izledik.
Bir kritik, stratejik eksiğine rağmen koşan, basan, pas yapan, nispeten rahat bir Trabzonspor izledik.
Kime karşı ve ne zaman?
Elbette tüm bu saydığımız doğru ve iyi işleri sezonun sonu yaklaşırken yapmanın farklı değerlendirmeleri yapılabilir...
En önemli kriter kime karşı, ne şartlarda bu doğruları elde ettiğiniz aslında..
Dün gece sahada stres yönetimi biraz da sonucu tayin etti.
Kucka'nın orta alanda adeta "beni göndermeyin" oyunu sezon sonunda türlü hesap yapmak durumunda olan yöneticileri ne kadar ikna etmiş olabilir?
Sosa aynı şekilde...
Dün gece Kucka asist yaptı, Rodallega müthiş bir röveşata golü ekledi kariyerine...
Topun gollerde çizgiyi geçip geçmediği tartışmalarına bi yenisi daha; sonu golle sonuçlandığı için girilmez ama tartışılabilir notlarıydı maçın.
Osmanlıspor takımı adeta ülke futbol sorunu haline gelen "2-0 öne geçenin bunu yönetememesi, geri düşenin cesaretlenmesi" konusunda örnek bir maça imza attı.
2 farklar bir tarafa rehavet, bir tarafa ise "olan oldu, oynayalım" dedirtiyorsa, bu konsantrasyon bozukluğu ile hedefler nasıl kovalanabilir ki?