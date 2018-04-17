Farkı yönetememe – Olcay Çakır – Fotomaç ;
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HEPSİ
    17 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Farkı yönetememe

    Asistini atağı olgunlaştırdıktan sonra hedef santrforuna atmaya çalışan bir izledik.
    Pas oyununda daha iyi bir Trabzonspor izledik...
    Ofsayta düşme konusunda tartışmasız iyi bir Trabzonspor izledik.
    Bir kritik, stratejik eksiğine rağmen koşan, basan, pas yapan, nispeten rahat bir Trabzonspor izledik.
    Kime karşı ve ne zaman?
    Elbette tüm bu saydığımız doğru ve iyi işleri sezonun sonu yaklaşırken yapmanın farklı değerlendirmeleri yapılabilir...
    En önemli kriter kime karşı, ne şartlarda bu doğruları elde ettiğiniz aslında..

    ***
    Trabzonspor takımı dün gece ligde adeta can derdinde olan karşısında elde etti bu övgüye değer oyununu..
    Dün gece sahada stres yönetimi biraz da sonucu tayin etti.
    'nın orta alanda adeta "beni göndermeyin" oyunu sezon sonunda türlü hesap yapmak durumunda olan yöneticileri ne kadar ikna etmiş olabilir?
    Sosa aynı şekilde...
    Dün gece Kucka asist yaptı, müthiş bir röveşata golü ekledi kariyerine...
    ***
    Rodallega bir kez daha "dönen top" konusunda uzmanlığını göstermiş oldu attığı golde.
    Topun gollerde çizgiyi geçip geçmediği tartışmalarına bi yenisi daha; sonu golle sonuçlandığı için girilmez ama tartışılabilir notlarıydı maçın.
    Osmanlıspor takımı adeta ülke futbol sorunu haline gelen "2-0 öne geçenin bunu yönetememesi, geri düşenin cesaretlenmesi" konusunda örnek bir maça imza attı.
    ***
    Bulduğu gollerle maça daha cesur başlasa daha farklı olabilir miydi dedirtti.
    2 farklar bir tarafa rehavet, bir tarafa ise "olan oldu, oynayalım" dedirtiyorsa, bu konsantrasyon bozukluğu ile hedefler nasıl kovalanabilir ki?

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