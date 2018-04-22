Atamayana mutlaka atmaları mı gerekiyor?

Futbolun o kısmını gerçekten anlamış değilim.

Golün bağıra bağıra geliyor olmasını; kaçan gol pozisyonlarını, kurulan baskı sonrası skorun değişmemesini her defasında hayretler içinde izliyoruz...

Genelde benzer sonuçla karşılaşmak gerçekten enteresan.

Dün maçı izlerken birçok Trabzonsporlu aynı şeyleri düşündü...

Öyle de oldu.



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Atamayana atarlar kuralı bir kez daha sinir bozucu şekilde sonuca tesir etti, sonucu belirledi.

Peki "atamayana atarlar" kuralını oyuncu grubu, özellikle de defans hattı ve uyarı makamı olan kenar yönetimi bilmez mi?

Buna bir önlem, bir öngörü düşünülemez mi?

Atamayana atarlar sözünün elbette bilimselliği yok...

Bu sadece bir işaret, belki bir espiri olsa da yaygın anlamı "endişe" olan durum; neden oyuncu ve kenar yönetimini tedbir almaya itemez?



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Dün akşam üzeri Trabzon'da ilgisini çeken az sayıda seyircisi önünde Trabzonspor takımı, Burak Yılmaz'ın olanı da desteğe daveti ile üzerinde çok düşünülmesi gereken bir durumla da yüzleşti.

Bu şehir Uefa Kupası hedefini umursamıyor gibi...

Bu durum önümüzdeki sezon kovalanacak hedef ve sonuçlarının iyi tespit edilmesi adına önemli bir veri.

Sabır ve istikrar adına tribünlere (doluluk ve destek anlamında) güvenmek, tribünlerinde takımına (sahada savaşmak anlamında) güvenmesi için çok ciddi söylem ve eylemlerin hayata geçirilmesi şart.



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Dün alınan mağlubiyet sonrası kimlerin acilen gitmesi gerektiği konusunda önemli kararlar alınmıştır diye düşünüyorum.

Aldıkları ücret ile katkıları arasında uçurum olan oyuncuların saman alevi performansları tatmin edici değil.

Haliyle "Abbaslar" yolcu.

Hem performanslarıyla hem de maliyetleriyle bunu hak ediyorlar.