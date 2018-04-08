Olağan dışı...

Olağanüstü kongre rüzgarlarının estiği dönemde; duygusal kırılmaların da gölgesinde son dönemin formsuz takımı Kayserispor karşısında her sonuç şaşırtıcı olmayacaktı.

Kayserispor kötü gidişatı düzeltmek isteyecekti. Trabzonspor ise Avrupa niyetine hedef gerilmesi yaşayabilirdi.

Rıza Çalımbay'ın arayışlar sonunda etkili oyun ve farklı sonuçlar elde ettiği Akhisar ve Malatya maçları sonrasında eğer kadrosunda Onazi de varsa; Okay'ı stopere çekme konusu kaçınılmazdı.

Öyle de yaptı... Okay'ı stopere çekerek Kucka ve Onazi'yi orta alana yerleştirdi.



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Maçın, Onazi çıkana, Okay orta alana gelene kadar ki bölümünde rakibine adeta topla oynama izni vermediler.Onazi'nin çıkışı ve sonrasında Okay ve Kucka'lı orta alana dönüş Kayseri- spor'u ilk yarının son bölümlerinde önde görmemize sebep oldu. İki takım için topla oyun o dakikalarda birbirine yaklaştı.Karşılaşmanın ikinci yarısında Okay'ın etkili oyununa özellikle başta Abdülkadir ve Yusuf'un cesur ve üretken oyunları eklendi. Abdülkadir'in etkili oyununda teknik adamın Kamil Ahmet tercihinin o koridora katkısının büyük etkisi oldu.Trabzonspor alt yapılarına "toprak üretiyor" şeklinde yaklaşmıştı.Bir farkındalık oluşması açısından "öz evlat" kavramını sıklıkla tekrar etmemizin faydalarını önümüzdeki başkanlık döneminde yaşayacağız gibi gözüküyor.Başkan adaylarının mevcut borç ve mali yapı içerinde içe dönme projeleri takdire şayan...Özellikle Yusuf'un ve Abdülkadir'in oynadıkları oyun, oyuna katkıları, attıkları goller ile milli takım ve ülke gündemine oturmalarının şöyle de bir faydası olacak.Altyapılardaki çocuklar, çalışırsak, üst kattaki kapılar bize sonuna kadar açılacak ve medyada bizi savunacak büyüklerimiz olacak...Dün akşam olağanüstü kongre koşulları gölgesinde; olağan dışı ortaya çıkmış iki öz evlat, gelecek için tıpkı geçmişte olduğu gibi durumu "olağan" hale dönüştürme adına kalpleri fethettiler.Toprak üretiyor, gölge etmeyin yeter.