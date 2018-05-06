Kontrol kaybı

Bir tarafta ligin altla üstle ilgisi kalmamış, rahat, iyi oyuncu grubu olan ve popüler teknik adamıyla her maçı seyircisi az olsa da "seyirli" Kasımpaşa takımı...

Diğer tarafta 50. yıl hedefiyle kadrosunu güçlendirirken, mali anlamda darboğaza giren ve yönetim değiştiren, hedef revize eden, Uefa kovalayan Trabzonspor...

Maç başlamadan tahminimi soranlara 4-4 demiştim.



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İki takımın durumunu masaya yatırdığımızda kafamızda bol gollü bir projeksiyon beliriyordu.Öyle de oldu... Top bir o kalede, bir bu kalede derken defanslar sürekli gol pozisyonlarıyla muhatap oldu.Defansif sorunları ile sezona başlayan Trabzonspor'un bu karşılaşmada da bu kadar kolay geçilen orta alanıyla yediği goller sürpriz olmadı.Sorun Burak Yılmaz 'ın ayağı ve kafasından kaçırdığı pozisyonların golle neticelenmesi ile de izah edilebilir elbette.Zira o net pozisyonlar gol olsa Trabzonspor için durum farklı olabilirdi.Kasımpaşa takımının üçüncü golünde en az sarı kartlık faulü, gözlerinin önünde es geçen karşılaşma hakemi sanıyorum rüştünü bu karşılamada test etmek istedi.Adeta egemenliğini ilan edip kategori değiştirdi. Sert ve tavizsiz hakem imajı kendisine hayırlı olsun.Maçta kontrolü tamamen kaybetti...

Elbette Kasımpaşa'nın muhteşem performansını hakemden bağımsız değerlendirmek gerekiyor.

Dün gece golleri atan kazandı.

İzleyenlere bol gol ve pozisyon izletti Trabzonspor, taraftarına ise kahır.

Önümüzdeki sezon için iyi bir potansiyel ölçüm maçı daha oldu...

Gidecekler, kalacaklar, iç ve dış faktörler sanırım gözler önüne serildi.

Şöyle rahat bir maçta maçın kahramanı Terezeguet'den adeta rol çalan ve maçın önüne geçen karşılaşma hakemi performansıyla nasıl not alacak merak konusu.

Rahat olan taraf golleri de buldu, puanı da almış oldu.