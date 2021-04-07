Doğan’ı geçemedi

Bir takımın kalesinde formda bir oyuncunun olmasının o takıma neler kazandırabildiğini TrabzonspoKayserispor maçı esnasında Kayseri kalecisi Doğan'ın tek başına takımını nasıl sırtlayıp deplasmandan takımını hiç olmazsa bir puanla götürdüğünü gördük. Kaleci Doğan'ın kalesinde bu duruşunun diğer kalecilere de örnek olmasını umarım. Bu maçın en kısa yorumu Trabzonspor önce kaleci Doğanı sonra da Kayseri kalesinin direklerini geçemedi diyebiliriz. Maça diğer bir açıdan baktığımızda üç pas dahi yapamayan Kayseri sahadan sadece ve sadece Trabzonspor forvet anlayışının ve gol adamının olmayışı sayesinde bir puanla ayrılmıştır. Maç boyunca adeta rakibini kendi sahasında ablukaya aldı lakin sonuç olarak üç puana gerekli olan gol bir türlü yakalanamadı. Trabzonspor adına rakiplerinin habire puan kaybettiği bu zamanlarda zirve yarışından kopmamak adına gösterilen mücadele sonucunu şanssız direkten dönüşlere bağlamak yerine gol yollarında bir nebze daha isabetli ve şuurlu atışların gereğini hatırlatmak isterim.

Son maçlarda gördük ki Trabzonspor maçlarında oyun üstünlüğü ve inisiyatifini zaman zaman rakip takıma kaydırıyor bunun nedeni 4-2-3-1 oyun düzeninin sporcuların kondisyon ve fiziki yeterlilikerinin kifayetli olmayışı itibarı ile bence bu oyun düzeni Trabzonspor'a uygun değil. Anladığım kadarı ile Abdullah Avcı'nın sahaya koymaya çalıştığı oyun düzeni, eldeki mevcut oyuncuların teknik kapasitelerinin çok üzerinde olması da bir sebeptir. Bence eldeki mevcut oyuncuların yetenekleri ile mütenasip bir oyun şablonu ortaya konulması daha da uygun olur kanaatindeyim. Nwakaeme, Ekuban ve özellikle Bekasetas Trabzonspor'un formda ve en faydalı oyuncuları idi. Skoru lehlerine çevirmek için çok gayret sarf ettiler ancak Kayserispor kalecisi Doğan onlara bir türlü geçit vermedi.