İki perdelik oyun
Maçın kritiği konusunda herhangi bir yorum ileri sürmeden önce ligin puan tablosuna bakmak istiyorum. Bu ligde ilk dört takımı göz önüne aldığımız sanırım maçlar bitene kadar 1. ve dördüncü takımlar arasında sıralama belki değişir. Lakin ilk dört takımın bu parsele başka kimseyi sokmayacağını söylemek mümkündür.
***Diğer taraftan da alttaki son dörde girme ihtimali olan takımlar da değişim yaşanabilir. Belki bunlardan sadece 'Denizlispor en alt sırayı kimseye vermeyebilir' diyebiliriz. Bu manada bundan sonraki lig maçlarında çekişmenin buralardaki sıralar için olacağını söyleyebilirim. Şimdi gelelim dün ki Trabzonspor- Ankaragücü maçına…Galatasaray'ı mağlup eden Ankara ekibinin Trabzonspor karşısında bir sürpriz yapıp yapmayacağı konusunda epey tereddütler vardı. Fakat 'Trabzonspor golü erken yakaladı. Maçı bitirecek' derken Ankaragücü'nün beraberliği sağlaması yine de maçın sonuç hakkında soru işaretleri yarattı. Ama Trabzonspor ikinci golü ve peşinden de üçüncü golü ilk yarıda bulunca "sonuç perdesi kapandı" gözü ile bakabilirdik.
***Fakat gelin görün ki bu skoru kendisine yeterli gören veya bu skorun rehavetine kapılan bordomavililerin ikinci yarıda verdiği pozisyonları gördüğümüzde nerede ise sahadan üç puanla ayrılmış olmasına "Şans" faktörü yakıştırması yapabiliriz. Zira ikinci yarıda Ankaragücü gerçekten maçı kendi tarafına çevirebilecek bir hayli pozisyon yakaladı. Uğurcan ile ayakta kalmayı başaran Trabzonspor, Edgar'ın attığı golle farka koşmasını bildi. Trabzonspor bu sonuçla, milli maç arası öncesi hem moral buldu hem de çok kıymetli bir üç puan kazanmış oldu.
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