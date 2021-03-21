İki perdelik oyun

Maçın kritiği konusunda herhangi bir yorum ileri sürmeden önce ligin puan tablosuna bakmak istiyorum. Bu ligde ilk dört takımı göz önüne aldığımız sanırım maçlar bitene kadar 1. ve dördüncü takımlar arasında sıralama belki değişir. Lakin ilk dört takımın bu parsele başka kimseyi sokmayacağını söylemek mümkündür.

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Diğer taraftan da alttaki son dörde girme ihtimali olan takımlar da değişim yaşanabilir. Belki bunlardan sadece ' Denizlispor en alt sırayı kimseye vermeyebilir' diyebiliriz. Bu manada bundan sonraki lig maçlarında çekişmenin buralardaki sıralar için olacağını söyleyebilirim. Şimdi gelelim dün ki Trabzonspor Ankaragücü maçına…Galatasaray'ı mağlup eden Ankara ekibinin Trabzonspor karşısında bir sürpriz yapıp yapmayacağı konusunda epey tereddütler vardı. Fakat 'Trabzonspor golü erken yakaladı. Maçı bitirecek' derken Ankaragücü'nün beraberliği sağlaması yine de maçın sonuç hakkında soru işaretleri yarattı. Ama Trabzonspor ikinci golü ve peşinden de üçüncü golü ilk yarıda bulunca "sonuç perdesi kapandı" gözü ile bakabilirdik.

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