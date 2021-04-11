Zevksiz derbi

Dün oynanan, adına Karadeniz derbisi dediğimiz bu maçta her iki takım da Karadeniz'in futbol karakterine yakışır bir mücadele ve futbol kalitesini temsil etmekten epeyce uzaktı. İki ekip de son derece vasıfsız ve zevksiz bir futbol ortaya koydular. İyi ki tribünlerde seyirci yoktu. Zira bizler Trabzon-Rize maçlarını gerek tribünde gerekse sahada heyecan ile seyrederdik. Fakat bunun diğer sebebi de sahada Trabzon ile Rize'yi temsil eden bu ekiplerin bahsettiğimiz mücadele ve rekabet ruhundan haberi olan belki de bir tek oyuncu dahi olmayışı... Bu nedenle dün seyretmek zorunda kaldığımız puan tablosunun 13 ile 4'üncüsü arasındaki müsabakadan bu denli zevksiz ve keyifsiz ayrıldık.

Her iki takım oyuncularına galiba birileri kandırıp Sürmene'de çift yumurtalı birer kıymalı pide yedirmiş gibiydi. Çünkü uyur gezer ve üzerlerine ağırlık çökmüş gibi bir halleri vardı. Şimdi ben bu maçtan sonra isterdim ki futbol adına birkaç teknik yorum ve eleştiri hatta hocalara da bir şeyler yazalım. Ama Rize'nin direkten dönen bir topunun dışında koskoca doksan dakikada sahada bu eleştirilere layık bir tek hareket göremedim. Topun her ne kadar bir o kalede bir bu kalede gezindiğine şahit olsak da pozisyon veya gol görmek için bunca çabalarımız da maçta bizi uyumaktan alıkoyamadı.

Zannederim ki 22 oyuncunun sözde peşinde koştuğu futbol topu bile bu maçtan sonra oyunculardan kendisine yakışır şekilde muamele etmedikleri için şikâyetçi olarak zevksiz ayrılmıştır. Sonuç olarak sahada maçtan uzak, futbolun gereklerinden bi haber, mesuliyet ve temsil adabından yoksun 22 adamın beyhude koşuşturmasını seyrettik o kadar. Bu maça ne yazalım ki okuyucular bıkmadan bizleri okusun. Hakem Cüneyt Çakır da zannederim kendini yormadan ve üzmeden kelepir bir maç idare etmiştir.