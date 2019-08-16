Trabzonspor turu geçti ama!.. – Necmi Perekli – Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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Haberler Yazarlar Necmi Perekli Trabzonspor turu geçti ama!..

turu geçti ama!..

geçen maçta attığı iki golün avantajı ile başladığı 'ın belki de kilidini ilk yarıda Sörloth'un kafa vuruşu ile açtı.
Bordo-mavili ekibin karşısında doğrusu onu zorlayabilecek güçte bir rakip yoktu. Biz Sparta Prag deyince aklımıza hemen geçmişteki Çek futbolu geldi.
Lakin gördük ki bugünün Sparta takımının ortaya koyduğu ile eskinin Çek futbolu arasında dağlar kadar fark var.
Trabzonspor da elindeki iki golün avantajını iyi kullanmaya çalıştı.
O da kendi sahasında olmasına rağmen pek de etkili futbol ortaya koyamadı.
Bu futbolla zorlu geçmeye namzet lig maçları için takımı hazır bulmadık. Oyun ve futbolcu tesanüdünü tamamlayabilmiş değil.

***
İkinci yarıda yediği gol ile skor 1-1 olunca herkesin aklında 'Acaba maç değişik bir pozisyona girer mi?' endişesi belirdi.
Zira Trabzonspor'un şu veya bu şekilde yiyeceği ikinci gol onu turdan edebilecekti.
Burada savunma konusunda birşeyler belirtmek icap ederse iki maçta üç gol yiyen bir defans yapısının mutlaka gözden geçirilmesi gerekir.
Uzatmalarda Sosa'ya yapılan penaltıyı Nwakaeme değerlendiremedi. Ardından bir kontrataktan Novak, hem tur müjdesini verdi hem de ilk galibiyetin kapısını açtı.
***
Sonuç olarak sezon öncesinde şunu belirtelim ki bordo-mavili takım 3. eleme turunu geçmekte epey zorlandı.
Demek ki Trabzonspor gelecek maçlar için çok daha dikkatli ve hazırlıklı olmalıdır.
Burada şunu belirtmek gerekir.
Kendisinden beklenilen verimi şimdiye kadar göremediğimiz Abdülkadir Ömür üzerinde ısrarla durulmalı.
Ayrıca Ünal hoca için de oyunu biraz daha derinliğine kullanması ikazını yapmakta fayda var.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 16 Ağustos 2019, Cuma
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