Tur yakın
Oynanan oyuna baktığımızda her iki takım arasında klas farkı yok gibi. Maçın gidişatını da daha bir dikkatle izlediğimizde oyunun belli anlarında ciddiyetle maça asılan takım golü buldu. İlk yarıda Trabzonspor adına ortada pek fazla bir aksiyon göremesek de ikinci yarıda Ünal hocanın yaptığı değişikliklerin adeta semeresini alır gibi, deplasmanda atılan iki gol ile bundan sonraki rövanş maçı için fevkalade avantaj yakalanmıştır.
Trabzonspor'un ikinci golündeki vuruşu gerçekten klas bir gol vuruşuydu. Elbette sezonun ilk maçları olması dolayısıyla futbol adına bu maçlardan fazla bir şey beklemek gereksizdir.
Eğer Trabzonspor bu rakibini de geçerse Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde bundan sonra oynayacağı maçlarla daha bir hazır ve etkili hale gelecektir. Geçen yılın kadrosundan sahada seyrettiğimiz oyuncularımızdan fazla bir etkinlik göremedik. Bunlar içerisinde en düzgün top oynayan Sosa'ydı.
Savunmanın biraz daha organize ve çabuk oynaması gerektiğini de belirtmek isterim. Sonuçta bu skorla ikinci tura yakın olan bordo-mavili ekip gözükmektedir.