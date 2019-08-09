Tur yakın

Oynanan oyuna baktığımızda her iki takım arasında klas farkı yok gibi. Maçın gidişatını da daha bir dikkatle izlediğimizde oyunun belli anlarında ciddiyetle maça asılan takım golü buldu. İlk yarıda Trabzonspor adına ortada pek fazla bir aksiyon göremesek de ikinci yarıda Ünal hocanın yaptığı değişikliklerin adeta semeresini alır gibi, deplasmanda atılan iki gol ile bundan sonraki rövanş maçı için fevkalade avantaj yakalanmıştır.

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