Takım olmak – Necmi Perekli – Fotomaç
19 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Necmi Perekli Takım olmak

Takım olmak

Her iki takımın da maç öncesi oyun stratejisi üç puan üzerine kuruluydu. Bu isteklere kendilerini konsantre etmiş iki takımdan bu gayeye ulaşmak bakımından daha bir konsantre idi.
Böylece maçın tüm zamanı boyunca inisiyatifi ve kontrolü 'a göre daha bir baskılı olarak götürdü.
Trabzonspor bu maçta umulanının üstünde bir kondisyon ve sahayı kontrol yönünde daha üstün performans ortaya koydu.
Yani sonuca odaklandığınızda "Bu maçı hak eden kazandı" deyimi tam yerinde.
Beşiktaş ilk yarıda hem korkak hem haddinden fazla kontrollü, yani statik oynadı. Bu arada isabetli pasları da sahada Trabzonspor'un işine yaradı.

Buna karşılık bordo-mavililer oyunda hem saha hem futbolcu markajı bakımından daha üstündü.
Nitekim bu özelliği ile 'a adeta "Top göstermedi" diyebiliriz.
Bu da Beşiktaş'ın gol yollarının iflası anlamına gelir.
Trabzonspor'a oyuncu bazında baktığınızda görevini yapamayan hiç kimse bulamazsınız. Beşiktaş'ta takım oyunu yoktu. Özellikle de Burak, Querasma oyuna hiçbir katkı sağlamadı.
Trabzonspor'da Yusuf, Abdülkadir ve Sosa sahanın en iyi adamları olarak gözükürken oyuna renk ve ahenk katıp tüm tribünlerin taktirini kazandı.
Bugünlerin özelliğini hesaba katmayan maç organizatörlerine inat bordo-mavili taraftar görevini fazlası ile yaparak tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Hakem Aydınus da yerinde kararlarıyla bizden tam not aldı.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 19 Mayıs 2019, Pazar
    1. SMS: NPE yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Necmi Perekli'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      NPE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Necmi Perekli - Diğer Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN