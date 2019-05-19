Takım olmak

Her iki takımın da maç öncesi oyun stratejisi üç puan üzerine kuruluydu. Bu isteklere kendilerini konsantre etmiş iki takımdan Trabzonspor bu gayeye ulaşmak bakımından daha bir konsantre idi.

Böylece maçın tüm zamanı boyunca inisiyatifi ve kontrolü Beşiktaş'a göre daha bir baskılı olarak götürdü.

Trabzonspor bu maçta umulanının üstünde bir kondisyon ve sahayı kontrol yönünde daha üstün performans ortaya koydu.

Yani sonuca odaklandığınızda "Bu maçı hak eden kazandı" deyimi tam yerinde.

Beşiktaş ilk yarıda hem korkak hem haddinden fazla kontrollü, yani statik oynadı. Bu arada isabetli pasları da sahada Trabzonspor'un işine yaradı.



Buna karşılık bordo-mavililer oyunda hem saha hem futbolcu markajı bakımından daha üstündü.

Nitekim bu özelliği ile Burak'a adeta "Top göstermedi" diyebiliriz.

Bu da Beşiktaş'ın gol yollarının iflası anlamına gelir.

Trabzonspor'a oyuncu bazında baktığınızda görevini yapamayan hiç kimse bulamazsınız. Beşiktaş'ta takım oyunu yoktu. Özellikle de Burak, Querasma oyuna hiçbir katkı sağlamadı.

Trabzonspor'da Yusuf, Abdülkadir ve Sosa sahanın en iyi adamları olarak gözükürken oyuna renk ve ahenk katıp tüm tribünlerin taktirini kazandı.

Bugünlerin özelliğini hesaba katmayan maç organizatörlerine inat bordo-mavili taraftar görevini fazlası ile yaparak tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Hakem Aydınus da yerinde kararlarıyla bizden tam not aldı.