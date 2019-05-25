Dostlukla bitti – Necmi Perekli – Fotomaç
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Haberler Yazarlar Necmi Perekli Dostlukla bitti

Dostlukla bitti

Bu maçın sonucu bizler için özellikle de bu şartlar altında hiç de bir önem arzetmiyordu. Zira bizler bu şartlar altında bu maçların Rize-Trabzon dostluğunun çimentosu olarak işlev gördüğüne inanan kimseleriz. Maçın sonucundan ziyade akışına baktığımızda gerçekten 'un biraz daha iyi olduğu görüldü. Fakat Rizespor'un da kaçırdığı birkaç pozisyonu göz önüne aldığımızda bu takımın gelecek sezon ligde daha sağlam olarak hak ettiği yeri alacağını umuyorum. Ofansif anlamda gol pozisyonu üretmekte belki de Trabzon'dan daha iyi fakat sonuca gitme konusunda epeyce beceriksiz veya zayıf. Fakat Trabzonspor sahada bir miktar daha sağlam ve kendine güvenle oynamaktadır. Neticede gerek saha içinde gerekse tribünlerde ufak tefek olayları normal addettiğimizde centilmence ve dostlukla oynanan ve biten bir maç olarak bu köşeye not edebiliriz. Gelecek sezon için her iki takımın da bu sezon geçirdikleri tecrübeler ışığında kadrolarını daha iyi kurup ligin sağlam ve iyi sonuç alan takımları olarak görebileceğimizi umuyorum. olarak Trabzonsporun son maçlardaki performansı hakikaten övgüye değer. Ancak iftihar edilecek oyuncuların yanında yeni sezon için ikaz edilecek isimler de var.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 25 Mayıs 2019, Cumartesi
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