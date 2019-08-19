Gereksiz hamle

Hafta sonu oynanan maçlarla yeni sezon başladı. Hangi takımın ve kimin ne olduğu yavaş yavaş kendini belli edecek. Baksanıza, geçen yılın şampiyonu G.Saray ve Beşiktaş'ın rakipleri karşısındaki hali ortada.

Evet futbol bu işte, neticesi tahmin edilemeyen zor bir spor dalı. Onun içindir ki ayağına gelen fırsatın en iyi şekilde değienlendirilmesi gerekir.

Gelelim dünkü maça... İki takım da koştu ve fazlasıyla mücadele etti.

Ama futbolcuların son hamlelerde yorgun ve acemi davranması sonuç getirmedi.

Her ne kadar iyi görünmüşse de bordo-mavili takımda teknik ve sistem açısından taşlar yerli yerine oturtulabilmiş değil.

Kişisel yetenek ve bireysel mücadele Fırtına'yı ayakta tutmaya çalışan faktörler.

Buna bir de Ünal Karaman'ın bir öncesi maçta forma giyen 4 futbolcuyu gereksiz yere kulübeye çekmesi takımın ritmini bozdu.

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Şunu da belirtmemiz gerekir.

Altyapıdan çıkardığı pırlanta gibi gençler tüm Türtkiye'de nam salan Trabzonspor'u dün ben şahsen tanıyamadım. Çünkü sahaya çıkan takımda sadece 3 yerli futbolcu yer alıyordu. Aslında Ünal Karaman'ın felsefesine de uygun değil.

İkinci devrede iki takım da hücum organizasyonunu biraz olsun geniş tuttu. Fırtına, Sörloth, Ekuban ve gününde olmayan Nwakaeme ile pozisyonlar bulsa da son vuruşlardaki talihsizlik 2 puana mal oldu.

Stoperde görev Campi ile Fernandes ağır kalıyorlar.

Önlerindeki Obi Mikel de henüz form tutabilmiş değil. Zamanla takım daha iyi olacaktır.