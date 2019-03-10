Galibiyete rağmen!

Trabzonspor, Akhisar'ın şu anki puan tablosundaki durumuna bakarak sanırım oyunu ilk yarı pek ciddiye almadı. Dolayısı ile oyun rölantide gitti desek de yeridir. Ancak bu yarıda dikkat edilmesi gereken bir nokta var ise o da her iki takımın kalecileri bu devrenin golsüz berabere bitmesinin en önemli faktörleri idi. Fakat ikinci yarıda Akhisar, Türkiye Kupası'ndaki pozisyonunu hatırlamış olacak ki oyunu biraz daha sıkı tuttu. Fakat yediği bir golle mağlup duruma düşen bordo-mavili ekip şaşkınlığını fazla sürdürmedi. Diğer taraftan ummadık bir anda galip duruma geçen misafir ekip bu galibiyeti zannederim psikolojik etkenler itibarı ile fazla taşıyamadı.



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Maçta her iki takımın oyuncuları içerisinde de maçın ağırlığını taşıyan bir kimse gözükmedi. Ancak bu maçta en başarılı oyuncular iki takımın da kalecileri idi. Trabzonspor'da ofansif etkisizliğin sebebi ortada. Bu da Rodallega'nın yalnız bırakılıp arkadan yeterince desteklenmemesidir. Yusuf'un ne edip edilip ceza sahasında etkili bir görevle oynatılması ikazını biz yapalım da Ünal hocamız isterse duymasın. Bu tarz rölanti sistem Yusuf'un da bir nebze etkisiz kalmasına sebep oluyor. Nwakaeme ve Ekuban da ağır kalarak bu maçta pek etkisiz oynadılar. Trabzonspor'un 4-2-3-1 oyun düzenini başarılı uygulayabilmesi çok zordur. Zira bu sistem orta sahada oynayan beşliden çabuk, kuvvetli, mücadeleci ve çok yönlü oyun tarzı ister. Bu durumda bu oyun tarzını uygulayacak kim var, bunu da düşünmesi için Ünal hoca'ya hatırlatırım. Bu tarz ofansif ve orta saha uygulaması ile bu maçı geçtik ama bundan sonrası meçhuldür.