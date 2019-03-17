Erzurum kendi ayağına sıktı

Trabzonspor anlaşılması da anlatılması da zor bır takım. Erzurumspor ise ilk yarıda eline geçirdiği 13 ayrı pozisyon ve birkaç gol fırsatını adeta acemi çocuklar gibi harcayarak kendi ayaklarına kurşun sıktı. Oysa karşılarında ne futbol oynamaya ne rakibe gol atmaya niyeti olmayan bir Trabzonspor vardı.

Bunca pozisyonları hovardaca harcamayıp değerlendirebilse belki de ilerde bu tehlikeli bölgeden kurtulma umudu olabilirdi. Fakat eline geçen bu fırsatı teperek kendi şansını zora soktu. Gelelim tekrar bordo-mavili ekibe. Evet hedef olan 3 puanı aldı almasına da ortada dördüncülüğe yakışan ne bir oyun ne de bir performans gözükmedi.

Öyle ya bir alt lige düşmeme mücadelesi veren bir takıma sen bir sürü pozisyon veriyorsun.

Bunları nasıl görmezlikten gelelim.

Savunmayı ise komple şikayet etmek gerekir de ama nasıl ve kime?



Bunlar kaleci Uğurcan'ı gün olur yakarlar. İkinci yarı rakibin kendilerine gol atmayacağını anlamış olacak ki Trabzonspor bir nebze daha hareketlendi.

Fakat bu hareketlenme ancak onlara bir gollük avantaj sağlayabildi o kadar. Demek ki ne düşme çizgisinde olan da ne de ligin 4. sırasında olan takım da renk yok.

Bu ara hareketlenme teşhisimiz olsa olsa rakibin kendisi de gol atamayacağını anlayıp vitesi boşa almasından olsa gerek.

Bu ağır futbolun neticesine baktığımızda Trabzonspor istediği 3 puanı aldı fakat Erzurumspor ise kendisini alt çizgilere iyice yerleştirdi.

Bu tablo bize Turk futbolunun resmi fotoğrafını göstermektedir.