Bu ortasaha ile mi? – Necmi Perekli – Fotomaç
05 Mart 2019, Salı
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Haberler Yazarlar Necmi Perekli Bu ortasaha ile mi?

Bu ortasaha ile mi?

Böyle şey olmaz bu denli mücadele etmeyen, pres yapmayan, adam kovalamayan sadece "Topu bana atın ben de pas vereyim" mantığı ile ortasahada oyun oynamaya çalışan oyuncular. Bu şekilde sahada galibiyet peşinde koşan attığı iki gole baktığınızda Nwakeame nin bireysel çabaları ile oluştuğunu görürüsünüz. Bunun dışın lık galibiyetine rağmen rakip Kasımpaşanın en az dört gol pozisyonu var. İkinci devrede ne oldu ise maçı almak için vites yükseltti. Nitekim Trabzonspor ortasahası ve savunması bir türlü rakibinin akınlarına mani olamıyordu. Bu akınların ve pozisyonların karşısında sadece kalede Uğurcan var. Savunmadan da iki söz edersek onlar da adeta tatilde imiş gibi sahada gelene geçene yol verdiler.

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Bu tarz bir ortasaha ve bu görüntüde bir savunma ile siz hiçbir maçı alamazsınız. Burada bana göre esas görüntü takımın oyun tarzının adeta sezon sonlarını andıran bir ambiyansta olmasıdır. Orta sahada Sosa, A.Parmak ve Yusuf bu alanda adına göze batan ve 2-0 lık üstünlüğü koruma adına hiçbir aktiveteleri olmamıştır. Savunma ve ofansif anlamda bağlantı olmadığı gibi Rodelaga da sahada hiç gözükmedi. Trabzonspor kazanamama endişe ile Kasımpaşa da maçı kaybetme korkusu arasında futbol adına ne yazık ki orttaya bir şey koyamadılar. Trabzonsporun bu şartlar altında bu maçtan bir puan koparması bile başarı sayılır.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 05 Mart 2019, Salı
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