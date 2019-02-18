Hiç yakışmadı – Necmi Perekli – Fotomaç
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Hiç yakışmadı

Öncelikle Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı böyle toplama bir takımdan bu denli düzenli ve ne yaptığını bilen bir ekip oluşturduğu için Türk futbolu adına yürekten kutluyorum.
Sergen hoca zaten maçtan önce verdiği beyanatta 'u iyi analiz ettiklerini söylemişti ve bunun doğru olduğunu takımı net olarak ortaya koydu.
Şimdi gelelim maça.
Yani Trabzonspor'un hal-ü pür melaline.
Be birader yani siz maça Toure'siz nasıl başlarsınız.
Bu bir kenarda dursun. Bu takımı herhalde yerel basın olarak fazla okşadık ki sahada bacağını kaldırıp koşacak bir vatandaş göremedik.

***
Hadi Sosa'yı anladık, uzun zamandır oynamadı.
Fakat isimleri kalsın diğerleri hangi ortamdan geldiler ki bu denli ağır ve etkisiz ortaya koydular.
Rodallega'ya gelince... Futbol hayatının sonuna gelmiş biri penaltıda direkten dönen topa vurulamayacağını halen öğrenememiş.
Diğer konu...
Teknik ekibin savunma yapan bir rakibin kontratak arayacağını bilip ona göre tedbir alması gerekmez mi idi?
Abdülkadir ve Yusuf'un durumları içler acısı.
Ne oldu da bu adamlar bir haftada tepetaklak oldular.
Fakat şunu kısaca belirtmek gerekir ki Trabzonspor düşüşe geçmiştir. Bu dağınıklığın derhal düzeltilmesi gerekir.
***

Bu Trabzonspor'u izlerken çoğu zaman üzüldüm kimi zaman da utandım.
Zira bu maç evde oynandı.
Gelelim teknik direktör 'a...
Gerek oyuna müdahale gerekse adam değişme hamlelerini zamansız ve yersiz buldum.
Oyunun akışına, rakibin oyun tarzına karşı müdahalede de yetersiz gördüm.
En kısa zamanda bu takımın toparlanması gerekiyor.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 18 Şubat 2019, Pazartesi
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