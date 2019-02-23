Bulutlar dağıldı – Necmi Perekli – Fotomaç
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Haberler Yazarlar Necmi Perekli Bulutlar dağıldı

Bulutlar dağıldı

Trabzonspor, deplasmanına giderken kadrosunun dar ve kısıtlı olduğu söylenmiş ve bu konuda bazı sıkıntıları ortaya konmuştu Bence bu takımın bu denli 'kıt' bir kadroya sahip olması, birbiri ile çekişen kontrolsüz ve iddiasız geniş kadrodan dahi iyi olur. Zira bütün bu söylentilere rağmen Trabzonspor, İzmir'de ilk yarıda kendi sahasında yenildiği Göztepe'den maçın rövanşını alarak çıkış trendine devam etmiştir. Fakat bu mağlubiyet Göztepe takımını ateşe atmış gibi gözükmektedir. Ev sahibi Göztepe oyuna zenginlik katabilecek hiçbir aksiyona katılamadı.
Oyunda dağınık ve savruk gözükerek bu yerde boşuna kalmadığını gösterdi. Ancak Castro, Titi haricinde düzgün ve oyunu çevirecek ayak yoktu. Trabzonspor ise oyuna tempolu başladı. Yusuf, Abdülkadir Parmak ve Sosa tempoyu yüksek tutarak rakibe sahada oyun oynama imkanı bırakmadı. Trabzonspor geçen hafta oynadığı kötü oyununun tüm izlerini bu hafta silerek taraftarınının gönlünü yaptı. Kaleci Uğurcan ile birlikte Trabzonspor savunması bu maçta Novak'ın da katılımı ile daha derli toplu gözüktü.
Yusuf'un ceza sahasına yakın Rodallega ile yakın forvet oynamasının Trabzonspor'a hücumda daha efektif bir etki kattığı gerçektir. Netice olarak bu galibiyet oyuncular ile taraftarı aynı bütünlük içerisine sokmuştur. Evet, Trabzonspor bu kritik maçtaki galibiyet ile üzerinde dolaşan kara bulutları dağıttı. Ancak bu 3 puan çok abartılmamalıdır. Bilindiği gibi futbolda kati yorumlar bir takımın alacağı 3-5 galibiyetten sonra belirlenir. Bu arada Çaykur Rizespor'un son maçlardaki müthiş çıkışını ve başarısını tebrik ederim. Bunun devamını diliyor ve bekliyoruz.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 23 Şubat 2019, Cumartesi
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