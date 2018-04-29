İnanıyorlardı

Sezon başlarken herkesin kafasında şu vardı: Elindeki kadroyla Çaykur Rizespor, Süper Lig'e kesin çıkar. Hele bir de ilk haftalarda art arda gelen iyi sonuçlarla bu fikir perçinlenmişti iyice.

Ancak sonra başlayan durgunluk Hikmet Karaman'la yolları ayırdı.

Ardından da İbrahim Üzülmez dönemi geldi. O moral bozukluğu atlatıldı ve dün 1 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönüldü.

Dün aslında kağıt üzerinde çok ama çok zor bir maç vardı. Evinde sadece 1 kez kaybeden ve bu maçı kazanırsa doğrudan Süper Lig ihtimali olan Ümraniyespor. Maçın son bölümündeki panik baskıyı bir yana koyarsak konuk ekip, kafaca ve taktik olarak oyuna daha iyi hazırlanmıştı.

İlk dakikalardan itibaren beraberliği bir hedef olarak görmeden mücadele etti Rize. Beraberlik yetiyordu ama 1 puana oynamak sanki daha büyük bir risk olacaktı.



Daha üretken oynadı

Art arda özellikle Samudio'nun taşıdığı toplarla tehlikeler buldu Rize. Nitekim yine Paraguaylı oyuncunun sağdan taşıdığı bir top solda Robin'le buluştu. O da hakikaten çok şık bir vuruşla maçın kader anını belirledi.

Tabii Ümraniyespor'un da pozisyonları oldu ama Rizespor ciddi anlamda üretkenlik sağladı. Vedat'la yakalanan fırsatlardan biri gol olsa şampiyonluk maçın sonuna da kalmazdı.

Çaykur Rizespor, favori olduğu sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Şehrin geçmiş kötü örnekleri bir yana bırakıp kenetlenmesi gerekir ki gelecek sezon dolu tribünler önünde Süper Lig maçları oynayan bir takım görelim.