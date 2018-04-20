Futbol mu o da ne? – Mert Aydın – Fotomaç ;
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HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    mu o da ne?

    Bu maç yarıda kalmasaydı da benzer şeyler yazacaktık.
    Saha içinde oynamaya değil kendilerini yerlere atmaya gelen futbolcular mı dersiniz, topa vurmak yerine rakibine acımasızca vurmaya yeltenenler mi dersiniz, sahaya ellerine geçeni ağızlarından salyalar akarak atan seyirci bozuntuları mı dersiniz.
    Yahu bir tane de şunu şunu iyi yapanlar diyelim. Yok vallahi yok!
    Açıkçası bizim televizyon ekranından gördüğümüz o mahlukları anlı şanlı kameralardan tespit etmiyorsanız bakın edemiyorsanız demiyorum bu işi bırakıp gidin. Bu adamları kimse savunmasın. Şunu da söyleyeyim.
    Saha içindeki futbolcuların karşılıklı tavırları da konuşulmalı.
    Ha bu son olay olmasaydı ne diyecektik?
    Hiçbir şey. Futbola benzer bir şeyin oynanmadığı bir 60 dakika.
    Bana göre haklı bir kırmızı kart. Sadece televizyon ekranından bakarak gollük bir pozisyonda yanlış bayrakla kesilmiş bir pozisyonu var.
    Ama inanın futbol yok. Futbol olmayınca organize mi değil mi bilemem ama birtakım garip adamların gösterisi var. Futbolcuların tümüne kötü niyetleri nedeniyle: 0

    • Mert Aydın Mert Aydın
      1. 20 Nisan 2018, Cuma
      1. E-Posta: mert.aydin@fotomac.com.tr
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