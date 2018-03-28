CenGiZLi golcü! – Mert Aydın – Fotomaç ;
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HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
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    CenGiZLi golcü!

    2002 'ndan sonraki dönemde sadece santrfordan gol beklememek gerektiğini öğrendik.
    2008'deki Avrupa üçüncülüğüne giden yolda ve , milli formayla toplam 41 gol ürettiler. Nihat da Tuncay da yardımcı forvetti.
    Onlardan sonra bu konuda istikrar sağlayamadık. Zaman zaman Arda bunu yaptı. bir umutlandırdı. O kadar.
    Şimdi elimizde gerçek bir cevher var. ... Roma formasıyla Serie A'da yaptığını milli formayla da yapmaya başladı.
    Dün gece Hasan Ali'nin klas ortasında savunma Cenk'e odaklanırken, gitti golünü attı. Bunları yaptığı sürece santrforlarımız da rahatlayacak.
    Şunu unutmayalım; alt yapılardan doğru oyuncuları çıkarmak önemli.
    Ama eldekileri birlikte en doğru kombinasyonlarla oynatabilmek de önemli.

    Yeni takımın asları
    Cengiz olsun, Okay olsun, Çağlar olsun, Yusuf olsun belli ki yeni milli takımın asları olacak. Umarız yanılmayız.
    Dün gece 2-0'dan sonra orta sahada sıkıntı yaşadık. Baskıyı kıramadık.
    Rakibin gelmesini önleyecek kontraları uzun süre bulamadık.
    Böyle olunca da golü yedik. için üzerinde durması gereken bir nokta daha.
    Hakan Çalhanoğlu'nun duran top yeteneklerine şapka çıkar. Dün de Okay'ın golünde klas bir orta yaptı. Ondan tek beklentimiz duran top yetenekleriyle sınırlı bırakmasın performansını.
    Hazırlık maçlarında skora değil oyuna bakılır denir. Doğrudur ama yeni bir maceraya yelken açılmışken art arda iki hazırlık karşılaşması kazanmak özgüven açısından yararlı olacaktı. Karadağ belki Avrupa'nın üst düzey takımlarından birisi değil. Ancak bilinmeli ki en altlarda da yer almıyor. Elimizdeki iki farklı galibiyeti bu şekilde kaçırmak kötü oldu.


    • Mert Aydın Mert Aydın
      1. 28 Mart 2018, Çarşamba
      1. E-Posta: mert.aydin@fotomac.com.tr
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