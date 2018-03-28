CenGiZLi golcü!

2002 Dünya Kupası'ndan sonraki dönemde sadece santrfordan gol beklememek gerektiğini öğrendik.

2008'deki Avrupa üçüncülüğüne giden yolda Nihat Kahveci ve Tuncay Şanlı, milli formayla toplam 41 gol ürettiler. Nihat da Tuncay da yardımcı forvetti.

Onlardan sonra bu konuda istikrar sağlayamadık. Zaman zaman Arda bunu yaptı. Hakan Çalhanoğlu bir umutlandırdı. O kadar.

Şimdi elimizde gerçek bir cevher var. Cengiz Ünder... Roma formasıyla Serie A'da yaptığını milli formayla da yapmaya başladı.

Dün gece Hasan Ali'nin klas ortasında savunma Cenk'e odaklanırken, gitti golünü attı. Bunları yaptığı sürece santrforlarımız da rahatlayacak.

Şunu unutmayalım; alt yapılardan doğru oyuncuları çıkarmak önemli.

Ama eldekileri birlikte en doğru kombinasyonlarla oynatabilmek de önemli.



Yeni takımın asları

Cengiz olsun, Okay olsun, Çağlar olsun, Yusuf olsun belli ki yeni milli takımın asları olacak. Umarız yanılmayız.

Dün gece 2-0'dan sonra orta sahada sıkıntı yaşadık. Baskıyı kıramadık.

Rakibin gelmesini önleyecek kontraları uzun süre bulamadık.

Böyle olunca da golü yedik. Mircea Lucescu için üzerinde durması gereken bir nokta daha.

Hakan Çalhanoğlu'nun duran top yeteneklerine şapka çıkar. Dün de Okay'ın golünde klas bir orta yaptı. Ondan tek beklentimiz duran top yetenekleriyle sınırlı bırakmasın milli takım performansını.

Hazırlık maçlarında skora değil oyuna bakılır denir. Doğrudur ama yeni bir maceraya yelken açılmışken art arda iki hazırlık karşılaşması kazanmak özgüven açısından yararlı olacaktı. Karadağ belki Avrupa'nın üst düzey takımlarından birisi değil. Ancak bilinmeli ki en altlarda da yer almıyor. Elimizdeki iki farklı galibiyeti bu şekilde kaçırmak kötü oldu.





