Lucescu’nun zor görevi

Hazırlık maçlarının klasik tartışmasıdır. Skor mu önemli, yoksa oyun mu?

Bunu tartışmamanın yolu iyi oynayarak kazanmaktan geçer.

Dün gece Antalya'da kazanan, kazanırken zaman zaman iyi oynayan bir milli takım vardı.

Zaman zaman diyoruz çünkü hücumdaki kanat oyuncularımızın sakatlıkları düzeni bozdu.

Hakan, Emre Akbaba ve Yusuf benzer özelliklere sahip.



Kolay değil

Böyle olunca topun arkasına geçme bilgisi yüksek İrlanda kalesinde tehdit oluşturamadık. Cenk, bir türlü topla buluşturulamadı.

Vasat bir Championship takımı kimliğindeki İrlanda bir geçiş oyununda o kadar tehlike yarattı ki bu korkutucuydu doğrusu.

Lucescu, klasik bir hazırlık maçı düşüncesi içinde olmadı. Rahatlıkla 4-5 oyuncuyu devre arasında değiştirebilirdi.

Bunun yerine aynı kadroyu sahaya sürdü. İki oyuncunun paslaşmasına dayalı şaşırtıcı bir duran top taktiğiyle önce Çağlar ile gol kaçırdık ardından Mehmet Topal ile golü bulduk.

Milli takımın istikrarlı, ne oynadığını bilen bir takıma dönüşmesi kolay değil.



Tercihler netleşmeli

Belli mevkilerde Lucescu'nun tercihlerinin netleşmesi gerekiyor.

Yerli futbolcuların forma bulma zorluğu zaman zaman takımlarında az oynayan isimlerin kadroya girmesine neden oluyor.

Bu istikrarı yakalarsak tek tek kaliteli futbolcular var kadroda.

Çağlar'ın her geçen gün daha iyi bir stopere dönüştüğünü keyifle izliyoruz mesela.

Doğru isimleri eşleştirmek Lucescu'nun hünerini gösterebilmesi anlamında ilgi çekici bir meydan okuma.