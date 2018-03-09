Mesut bir gece – Mert Aydın – Fotomaç ;
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HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Mesut bir gece

    Geçen hafta karşısında öyle bir galibiyet aldı ki adeta karşılaşması için enerji buldu. Belki 'dan puansız dönselerdi güçlü rakiplerinin karşısına şey teslimiyet içinde çıkabilirlerdi.
    , otobüsü amaçsızca park etmek yerine elindeki Emre, Efecan, Mbilla, Fernandes ile geçiş oyunlarını kullandı.
    Orta sahada Taha ve Sackey ile alanı daralttı. Pas yapmayı seven Başakşehir, bu özelliğini ortaya koyamadı. Emre Belözoğlu ve Mossoro, Mevlüt'ten koptu.
    Adebayor'un yokluğunda Mevlüt zayıf kaldı. Kolay çalım yiyen Başakşehir savunması, gol yemekle kalmadı fazlasıyla pozisyon verdi.

    Yenilgiyi hak etti
    Bajic'in girmesiyle çift santrfora dönen Başakşehir yine de üretim zorluğu yaşadı. Kontrataklarla gole yaklaşan hep Alanya oldu. Ligin en dengeli stoperlerinden Epureanu, iki kontratak önlemeye çalışırken atıldı. Haftaya oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde yenilgi kadar kötü haberdi bu.
    Başakşehir için haftaya lider olma şansıydı bu maç. Ama hak ettikleri bir yenilgi aldılar. Mesut Bakkal ile 2'de 2 yapan Alanyaspor kümede kalma yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.

    • Mert Aydın Mert Aydın
      1. 09 Mart 2018, Cuma
      1. E-Posta: mert.aydin@fotomac.com.tr
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